La aguilarense Fátima Ouhaddou será la estrella en la Maratón de Sevilla

La campeona de Europa de maratón, la aguilarense Fátima Ouhaddou, será "la gran estrella" de la cuadragésima primera edición del Maratón de Sevilla, que se disputará el próximo 15 de febrero. Su participación en la capital hispalense es "un honor" para su organización.

El director técnico del Zurich Maratón de Sevilla, Javier Gavela, afirmó que "las atletas españolas buscarán la marca para el Europeo" de agosto en Birmingham, para lo que se beneficiarán del ritmo de "un ramillete importante" de participantes extranjeras que vienen con "el objetivo de batir el récord" del maratón sevillano (2h18:52) que ostenta desde 2022 la etíope Alemu Megertu.

La organización presentó las novedades técnicas de la prueba durante un encuentro con la prensa en la Isla de La Cartuja, en el que informó de que "este año se separa la salida de la meta", que se ubicará en el Paseo de las Delicias, y "se han eliminado los dos túneles por los que discurría la carrera".

Un maratón con más del 50 por ciento de atletas extranjeros

María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, ensalzó a "un maratón único" que este año contará con "más del 50 por ciento" de participantes "extranjeros entre los 17.000 inscritos, lo que supone "una participación récord", además de que se espera "alcanzar los 20.000 en la próxima edición".

Tena confió en que "el sevillano se lance a la calle para disfrutar" de un maratón que el año pasado tuvo un impacto superior a los 34 millones de euros, "el tercero en la ciudad tras la Semana Santa y la Feria", y que en 2026 comprende, además de la carrera en sí, talleres de cardiología y nutrición.