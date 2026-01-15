El Córdoba Futsal disputará dos amistosos antes del regreso a la Liga

El técnico del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, Emanuel Santoro, no descansa. Pese a la llegada del parón por el Europeo y a que ha dado unos días de descanso a su plantilla, el argentino sigue en la brecha. Ahora se ha centrado en preparar el regreso a la competición, previsto para el próximo 14 de febrero en la cancha del Jimbee Cartagena. Santoro ha cerrado dos amistosos en las semanas previas a la vuelta a la Liga, ambos en Vista Alegre.

Inicialmente jugará un duelo asequible ante el Villa del Río Futsal, un conjunto del grupo 17 de la Tercera División, tres categorías por debajo con respecto a la del conjunto blanquiverde. El entrenador del Córdoba Futsal buscará en este choque que sus jugadores recuperen las sensaciones positivas. Este duelo tendrá lugar el próximo día 28 a las 20.45 horas.

Una semana más tarde, el 4 de febrero, llegará un partido de primer nivel, pues los cordobeses recibirán a ElPozo Murcia, el actual líder de la Primera División. Los murcianos viajarán con alguna ausencia, por la disputa en esas fechas de los campeonatos continentales, pero vendrán con tres cordobeses, el técnico, el pontanés Josan González, y dos cordobeses, el egabrense César y Bebe.

El regreso de Josan a Córdoba

Josan regresará así a Córdoba por primera vez desde su marcha del Córdoba Futsal hace 19 meses. El pontanés se marchó a Tailandia a dirigir una escuela, donde recibió la llamada para entrenar a ElPozo Murcia, el club en el que se encontraba antes de fichar por el Córdoba Futsal en marzo del 2019.

El Córdoba Futsal quiere luchar por una plaza en las eliminatorias por el título en los trece partidos que le restan, además de sellar la permanencia cuanto antes. Se encuentra a cuatro puntos del octavo lugar, el último con derecho a jugar por el cetro liguero.