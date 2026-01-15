El Cajasol Ángel Ximénez incorpora a los entrenamientos al portero Cesar Almeida para gestionar su fichaje

La nueva etapa del Cajasol Ángel Ximénez con Toni Malla como técnico ha empezado a proporcionar novedades en la plantilla. Este jueves se ha incorporado a los entrenamientos el veterano portero brasileño Cesar Almeida. El guardameta viajará probablemente este viernes a Alicante para la disputa del primer amistoso de enero, que jugará a las 19.30 horas ante el BM Alicante.

El conjunto pontano lleva buscando un portero desde hace al menos tres meses, consciente de que con Álvaro de Hita y el caboverdiano Elcio Carvalho le iba a faltar un jugador en ese puesto de más calidad para estar toda la Liga entre los ocho primeros.

La necesidad de contar con un portero es más acuciante ahora, ya que el nuevo entrenador de los cordobeses solo cuenta en estos días con uno disponible, pues Carvalho, junto al lateral Leandro Semedo, se encuentran con la selección de Cabo Verde.

Almeida, en su etapa como jugador del Nancy. / BM Nancy

La trayectoria de un portero con una amplia trayectoria en la élite

Almeida es un portero de 37 años con una dilatada experiencia en la Liga Asobal, en la que ha defendido los colores del Guadalajara (2013-2015), Granollers (15-16 y 17-19) y Huesca (21-22). La pasada campaña la pasó en Plata con el Adelma Sinfín. También ha jugado en Francia con el Toulouse (19-21) y el Nancy (22-24) y en Noruega con el Arendal (16-17). Actualmente se encontraba sin equipo entrenando con el Granollers.

Almeida entrenará en enero con el Cajasol Ángel Ximénez mientras el club medita la posibilidad de incorporarlo a la plantilla hasta el final de la presente temporada. La llegada de los posibles cambios en la plantilla ha comenzado.

La plantilla del Ángel Ximénez se encuentra en estos días entrenando adaptándose a la filosofía de Toni Malla, su nuevo técnico. Un mes tendrán para preparar el regreso a la Liga, fijado para el fin de semana del 6 y el 7 de febrero. Los pontanos recibirán entonces al histórico Fraikin Granollers, un equipo que ocupa la quinta plaza con 20 puntos, si bien está a uno del segundo, el Logroño La Rioja. La misión inicial del equipo de Puente Genil es regresar a la senda de la victoria tras acabar el 2025 con seis derrotas seguidas.