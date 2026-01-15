Balonmano | Asobal
El Cajasol Ángel Ximénez incorpora a los entrenamientos al portero Cesar Almeida para gestionar su fichaje
El guardameta disputará previsiblemente el amistoso que el conjunto pontano va a afrontar este viernes en Alicante
José Saldaña / Antonio Raya
La nueva etapa del Cajasol Ángel Ximénez con Toni Malla como técnico ha empezado a proporcionar novedades en la plantilla. Este jueves se ha incorporado a los entrenamientos el veterano portero brasileño Cesar Almeida. El guardameta viajará probablemente este viernes a Alicante para la disputa del primer amistoso de enero, que jugará a las 19.30 horas ante el BM Alicante.
El conjunto pontano lleva buscando un portero desde hace al menos tres meses, consciente de que con Álvaro de Hita y el caboverdiano Elcio Carvalho le iba a faltar un jugador en ese puesto de más calidad para estar toda la Liga entre los ocho primeros.
La necesidad de contar con un portero es más acuciante ahora, ya que el nuevo entrenador de los cordobeses solo cuenta en estos días con uno disponible, pues Carvalho, junto al lateral Leandro Semedo, se encuentran con la selección de Cabo Verde.
La trayectoria de un portero con una amplia trayectoria en la élite
Almeida es un portero de 37 años con una dilatada experiencia en la Liga Asobal, en la que ha defendido los colores del Guadalajara (2013-2015), Granollers (15-16 y 17-19) y Huesca (21-22). La pasada campaña la pasó en Plata con el Adelma Sinfín. También ha jugado en Francia con el Toulouse (19-21) y el Nancy (22-24) y en Noruega con el Arendal (16-17). Actualmente se encontraba sin equipo entrenando con el Granollers.
Almeida entrenará en enero con el Cajasol Ángel Ximénez mientras el club medita la posibilidad de incorporarlo a la plantilla hasta el final de la presente temporada. La llegada de los posibles cambios en la plantilla ha comenzado.
La plantilla del Ángel Ximénez se encuentra en estos días entrenando adaptándose a la filosofía de Toni Malla, su nuevo técnico. Un mes tendrán para preparar el regreso a la Liga, fijado para el fin de semana del 6 y el 7 de febrero. Los pontanos recibirán entonces al histórico Fraikin Granollers, un equipo que ocupa la quinta plaza con 20 puntos, si bien está a uno del segundo, el Logroño La Rioja. La misión inicial del equipo de Puente Genil es regresar a la senda de la victoria tras acabar el 2025 con seis derrotas seguidas.
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- El aeropuerto de Córdoba entra en una nueva era: récord de pasajeros y «margen para seguir creciendo»
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- El Córdoba CF no altera su plan de mercado: fichar un '9', un medio y dar una o dos salidas