La UCO organizará los campeonatos nacionales de golf y carreras de montaña

La Universidad de Córdoba (UCO) acogerá los campeonatos nacionales universitarios del 2026 en las modalidades de golf y carreras de montaña, dos modalidades que se celebran en plena naturaleza. El golf tendrá lugar del 22 al 25 de marzo y las carreras de montaña los días 24 y 25 de abril. Ucodeporte, la entidad que gestiona el deporte de la UCO, se encargará de la organización de ambos eventos.

Córdoba organizará estos dos deportes dentro de la designación por primera vez en la historia de Andalucía como sede de todos los campeonatos nacionales universitarios, por lo que se desarrollarán 32 eventos en territorio andaluz.

Más de 6.000 deportistas pasarán por Andalucía

Más de 6.000 deportistas de 80 universidades españolas pasarán por Andalucía para la disputa de todos estos campeonatos. Córdoba aportará una interesante representación a todos ellos.