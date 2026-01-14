El Salerm Puente Genil se hace fuerte ante los aspirantes al ascenso

En una Liga marcada por la igualdad y la presión constante, el Salerm Puente Genil ha encontrado su mejor versión cuando el nivel del rival ha sido máximo. Frente a los equipos llamados a pelear por el ascenso, el conjunto pontanés ha ofrecido una respuesta sólida y competitiva, capaz de sostenerse en escenarios exigentes y sumar puntos que explican buena parte de su temporada.

Este domingo, además, los rojillos volverán a medirse a uno de esos rivales de máxima exigencia, ya que visita al UCAM Murcia a partir de las 12.00 horas en el Estadio La Condomina, en un partido que sirve como nueva prueba de nivel ante un aspirante al ascenso y que llega en un momento clave de la temporada.

Respuesta ante los aspirantes

El balance de la primera vuelta frente a los rivales con mayor cartel del grupo es claro. El Salerm se ha medido a UCAM Murcia, Recreativo de Huelva, Águilas, Xerez y La Unión, y en ninguno de esos encuentros salió derrotado. El resultado global: tres victorias y dos empates, un registro que habla de la capacidad del equipo para sostener partidos de máxima exigencia.

En el Manuel Polinario, los de Álvaro Cejudo construyeron buena parte de ese balance. Allí llegaron los empates ante el UCAM Murcia (1-1) y La Unión (0-0), dos encuentros muy trabajados, donde el conjunto pontanés supo competir desde la concentración.

Las victorias como local también tuvieron un peso específico notable. El Salerm se impuso al Xerez (2-1) y al Águilas (1-0), actual líder del grupo con 35 puntos. Dos partidos ajustados, resueltos en los detalles, que reforzaron la sensación de solidez del equipo frente a rivales de primer nivel.

Lance del encuentro entre el Salerm y el UCAM Murcia en el Manuel Polinario. / Salerm Puente Genil

Triunfo lejos de casa

El rendimiento ante los grandes se completa con un resultado de prestigio fuera de Puente Genil. Los rojillos también fueron capaces de ganar en el Nuevo Colombino al Recreativo de Huelva (1-2), uno de los escenarios más exigentes del campeonato. Una victoria trabajada que confirmó que el equipo también es fiable cuando actúa como visitante. Con estos resultados, el Salerm ha cerrado la primera vuelta invicto ante los principales aspirantes al ascenso, un dato que refuerza su posición en una clasificación extremadamente ajustada.

Sorpresas que llegaron por otro camino

El contraste aparece al analizar los duelos frente a Jaén y Linares, dos equipos que partían con aspiraciones claras de estar arriba, pero que han tomado un rumbo distinto. Ambos se encuentran en zona comprometida, con el Jaén con 24 puntos y el Linares con 23, muy lejos de lo que se esperaba de ellos.

Álvaro Cejudo dando indicaciones a los jugadores del Salerm en un partido. / Tino Navas

Ante ellos, el Salerm firmó dos empates: 0-0 frente al Jaén y 1-1 ante el Linares. Dos partidos cerrados y marcados por la necesidad, que reflejan la dificultad de enfrentarse a equipos con urgencias clasificatorias pese a su situación.

Una lectura que define al equipo

Ante esto, los de Álvaro Cejudo han sabido elevar su nivel cuando el rival y el contexto lo exigían. Ante los aspirantes al ascenso ha competido con personalidad, mientras que frente a equipos inmersos en dinámicas más irregulares los partidos han sido más ajustados.