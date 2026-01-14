La gala del pádel andaluz premia en Córdoba a siete deportistas de la provincia

La Gala del Pádel Andaluz 2025, organizada por la Federación Andaluza de Pádel y con el respaldo institucional de la Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía e Imdeco, congregó en el emblemático Palacio de la Merced de Córdoba a los principales protagonistas del pádel andaluz del 2025.

El acto sirvió para reconocer los éxitos de jugadores que a lo largo del 2025 ganaron medallas en campeonatos andaluces, nacionales, europeos y mundiales. También fueron entregados galardones a los seleccionadores autonómicos y a entidades públicas y privadas que contribuyeron al crecimiento y la proyección del pádel andaluz.

Los cordobeses reconocidos

Entre los premiados destacaron los deportistas profesionales Carolina Navarro (trayectoria deportiva), Álvaro Cepero (campeón de Europa con la selección española) y los deportistas cordobeses Nerea Guerrero, Ainhoa García, Aitana García, Daniel Rodríguez, Esther de Jaime, Andrés Santos y Cristina Romero.

La gala contó con la asistencia del presidente de la Federación Andaluza de Pádel, José Pérez; el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeco, Marián Aguilar; la jefa de Servicio de la Delegación de Deportes y Turismo de la Junta de Andalucía, Sol Merina; y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá la Real, Belén Ramírez.

Durante su intervención, José Pérez subrayó que “el crecimiento del pádel andaluz no sería posible sin la implicación de las administraciones públicas, los clubes y las empresas que creen en este deporte”. El presidente de la FAP quiso además reconocer de manera especial el esfuerzo de padres, madres, parejas y familiares de los deportistas, destacando “el sacrificio económico y de tiempo que realizan para facilitar la participación de sus seres queridos en las distintas competiciones”.

Nerea Guerrero, con el premio otorgado por la Federación Andaluza de Pádel. / FAP

Antonio Martín abre la posibilidad de que la próxima gala repita en Córdoba

Por su parte, Antonio Martín agradeció a la Federación Andaluza de Pádel la elección de Córdoba como sede de la Gala 2025 y reafirmó el compromiso de la Diputación con el pádel en la provincia. Asimismo, señaló que la institución “seguirá apoyando, en la medida de sus posibilidades, las competiciones que se celebren en Córdoba” y dejó “las puertas abiertas” a que la Gala del Pádel Andaluz 2026 repita en Córdoba.