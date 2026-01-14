Atletismo
El egabrense Diego Tirado lidera una gran actuación del Trotasierra en el Campeonato de Andalucía de campo a través
El atleta cordobés se impone en la categoría absoluta, logrando el resultado más destacado de una entidad que suma 23 medallas
El atleta egabrense Diego Tirado (Trotasierra Hornachuelos) obtuvo el triunfo en la categoría absoluta del Campeonato de Andalucía de campo a través, una cita celebrada en Villamanrique de la Condesa (Sevilla). La cita concluyó con un excelente botín de 23 medallas para el club de Hornachuelos. También subieron al podio representantes de los clubes Atletismo Base y Club de Atletismo Cordobés.
Tirado, de 36 años, fue el mejor entre los atletas inscritos con licencia andaluza con un tiempo de 25.32 minutos, un registro que le sirvió para vencer con cuatro segundos de margen sobre el almeriense Zakaria Lahsaini, el siguiente en la meta. También subió a los podios absolutos la montillana María del Mar Marqués (Cueva de Nerja) al concluir tercera en la categoría femenina.
El Trotasierra acabó la competición con un balance de 23 podios, nueve por equipos y 14 en las clasificaciones individuales. Los atletas del club melojo sumaron once oros, seis en relevos y cinco a nivel individual con Diego Tirado, Laureano García, Mónica Ortiz, Inmaculada Díaz y Carmen Gutiérrez.
El montillano Samuel Ruiz triunfa entre los sub 20
También destacó el montillano del Nerja Samuel Ruiz al conseguir el oro en la categoría sub 20. Ruiz batió hace solo un mes el récord andaluz sub 18 del 3.000 en pista cubierta, por lo que se encuentra en un excelente momento de forma.
