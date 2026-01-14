El Coto Córdoba refuerza su línea exterior con el alero Zack Rollins

El Coto Córdoba de Baloncesto ha cerrado su primer fichaje en el mercado de invierno. El jugador elegido ha sido el alero estadounidense con pasaporte haitiano Zack Rollins. El jugador de 1,98 metros y 30 años ya ha sido inscrito en la Federación Española, por lo que estará disponible para el partido del próximo sábado en la cancha del Ponferrada.

Rollins ya llevaba varios días en la ciudad esperando a que se cerraran los últimos flecos necesarios para firmar su contratación. De hecho, presenció la victoria de su nuevo equipo ante la Cultural Leonesa junto a uno de los componentes de la junta directiva. Ahora, una vez incorporado a los entrenamientos y con su ficha formalizada, ha pasado a ser el undécimo miembro de la plantilla. El haitiano ocupará el hueco dejado por el escolta danés Liam Sorensen, cortado hace solo unos días.

Rollins realiza un lanzamiento en suspensión. / Montana State

Un alero formado en Montana State

Rollins es un alero nacido en Pelham, una ciudad que se encuentra a 40 kilómetros de Nueva York. Inicialmente se formó en el instituto de San Bernardino Valley. Posteriormente defendió los colores de la Universidad de Montana State. A lo largo de su carrera profesional ha pasado por Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Georgia y Macedonia del Norte.

Durante la pasada campaña defendió los colores Cair 2030, un equipo macedonio de la Primera División con el que promedió 13,3 puntos y 4,6 rebotes en 33 minutos. Se trata de un jugador con una dilatada trayectoria, habituado al juego del baloncesto europeo.