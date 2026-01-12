Córdoba buscará como anfitrión el décimo título andaluz mini femenino

Córdoba acogerá entre los días 16 y 18 de enero el Campeonato de Andalucía mini femenino de baloncesto selecciones provinciales. El evento se celebrará en terreno cordobés por quinto año seguido. La Salle, el Colegio Virgen del Carmen y Vista Alegre recibirán los encuentros. La cita contará con la participación de las mejores promesas del panorama andaluz.

La selección cordobesa participará con un equipo formado por seis jugadoras del CB Ciudad de Córdoba (Blanca de Cabo, Martina Criado, Carmen Cuadrado, Paula Nogueira, Claudia Prieto y Alejandra Ruiz), tres de La Salle (Emma Fernández, María García y Julia Rodríguez), dos del Colegio Virgen del Carmen (Vega Martínez y Lucía Vera) y una del Maristas (Carla Navas). Eduardo Rueda ejercerá de primer técnico, ayudado por Andrea del Río y Alba Díaz.

El bloque provincial intentará sumar el décimo título autonómico en esta categoría en el actual siglo, pues ya venció con anterioridad en las temporadas 2000-2001, 04-05, 09-10, 11-12, 12-13, 14-15, 19-20, 21-22 y 22-23. En la pasada edición ocupó el cuarto lugar.

El acto de presentación contó con la asistencia de la presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, y del presidente de la Federación Andaluza, Antonio de Torres.