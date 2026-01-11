El Salerm Puente Genil arranca la segunda vuelta con un triunfo trabajado ante el Lorca Deportiva

El Manuel Polinario volvió a ser escenario de un encuentro medido, de esos que se deciden en los detalles. Salerm Puente Genil y Lorca Deportiva inauguraban la segunda vuelta del campeonato con el objetivo -de sumar. El resultado final cayó del lado local gracias al tanto de Marcos Pérez en los últimos minutos, en un choque marcado por la igualdad, la falta de ocasiones claras y la importancia de no cometer errores.

Igualdad inicial

El encuentro arrancó con ambos conjuntos intentando imponer su propuesta, aunque sin un dominador claro sobre el césped. Los de Álvaro Cejudo buscaron tener la iniciativa, mientras que el Lorca apostó por un bloque ordenado. Las llegadas a las áreas fueron escasas durante el primer tramo del partido, con mucho juego en el centro del campo y pocas concesiones defensivas.

La ocasión más clara de la primera mitad llegó en el minuto 22. Adri Heredia probó fortuna con un disparo lejano que obligó a Benito del Valle a intervenir para evitar el gol visitante. El guardameta rojillo respondió con seguridad, manteniendo el empate en un momento en el que el Lorca parecía ganar presencia en campo rival. A partir de ahí, el ritmo volvió a bajar y el partido entró en una fase más espesa, sin acciones de verdadero peligro.

Con el paso de los minutos, los pontaneses trataron de estirarse, pero sin encontrar continuidad en los metros finales. Así, se llegó al final de la primera mitad, sin novedades en el marcador y con la sensación de que cualquier detalle podría decantar la balanza.

Paso adelante

Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Álvaro Cejudo regresó al terreno de juego con una marcha más. El Salerm adelantó líneas, imprimió mayor intensidad a su presión y comenzó a instalarse con más frecuencia en campo contrario. Fruto de ese empuje llegó una de las mejores ocasiones del partido en el minuto 52, cuando Polaco conectó un remate que se marchó fuera por muy poco, rozando el poste de la portería visitante.

Ese aviso reforzó la idea local de ir a por el partido, aunque el Lorca Deportiva supo resistir y mantenerse firme, evitando que el dominio territorial se tradujera en ocasiones claras. El encuentro volvió a equilibrarse con el paso de los minutos, entrando en una fase en la que ambos equipos parecían conformarse con el reparto de puntos, sin asumir riesgos excesivos.

Cuando el empate parecía definitivo, el Salerm encontró el premio a su insistencia. En el minuto 85, Marcos Pérez apareció para firmar el tanto que rompió la igualdad y desató la alegría en el Manuel Polinario. El Lorca no bajó los brazos y buscó el empate hasta el final. Ya en los últimos compases, Gabri López tuvo en su cabeza la ocasión tras un buen centro de Soler, pero su remate no encontró portería.

Los pontaneses supieron resistir en esos instantes finales y cerrar el partido sin conceder más oportunidades. De este modo, el conjunto rojillo inicia la segunda vuelta con una victoria importante, dejando atrás el tropiezo de la pasada jornada ante la Deportiva Minera y sumando el primer triunfo de 2026.