El Rahi Sepisur Adesal remonta para superar la resistencia del Schar Zaragoza

El Rahi Sepisur Adesal cerró la primera vuelta como local, en la División de Honor Oro del balonmano, con una victoria importante por 27--23 sobre el Schar Colores Zaragoza. Las jugadoras que entrena Rafa Moreno tuvieron que remontar para derrotar al equipo que entrena el cordobés Mario Ortiz.

El Adesal se vio pronto por detrás, pues en el minuto 16 perdía por 3-7. Los goles de Andrea Roda y Ángela Ruiz mejoraron a un Adesal que al descanso cedía por 9-12. Al equipo de La Fuensanta le estaba costando meterse de lleno en el encuentro.

Tampoco mejoraron las jugadoras cordobesas en el inicio de la segunda parte (11-15, minuto 36). La reacción del conjunto fuensantino acabó llegando, imponiendo la mayor calidad y veteranía de su plantilla. Traspasado el ecuador de la segunda mitad ya vencía por 18-17. El Adesal exprimió su mejor momento hasta sentenciar el choque (26-19, minuto 55).

Los números del Adesal

Por el bloque cordobés saltaron a la cancha Amanda Valero, Inma García-Navas, María Jesús Miranda, Irene García, Laura Caler, Rosa Ortega, Camila Bonazzola (4), Zoe Turnes (5), Carla Montero (1), Lucía Vacas (5), Irene Lesmes, Fátima Acuña, Ángela Ruiz (5), Jessica Oliva y Andrea Roda (7).