Los hermanos Orozco lideran la sufrida victoria del Coto Córdoba

El Coto Córdoba de Baloncesto abrió la segunda vuelta con una sufrida victoria por 84-79 sobre la Cultural y Deportiva Leonesa. Los 19 puntos logrados por los hermanos Orozco resultaron vitales en la victoria cordobesa, sobre todo los conseguidos en el último minuto.

El encuentro comenzó con los dos equipos intentando imprimirle un ritmo rápido al duelo, jugando las posesiones a pocos segundos. Con ambos conjuntos despistados en defensa, el Coto y la Cultural Leonesa anotaron con facilidad. El bloque leonés logró la primera renta interesante (16-26, minuto 8). Gonzalo Rodríguez, técnico de los cordobeses, tuvo que pedir un tiempo muerto para cortar la sangría de puntos que estaba recibiendo, 26 en ocho minutos.

Black aparece para meter al Coto en el partido

El tiempo del técnico gallego no surtió efecto en un primer momento, pues la Cultural amplió a continuación la ventaja hasta los 15 puntos (16-31, minuto 9). Pablo Sánchez evitó que el hueco en el marcador siguiera creciendo con un triple (19-31). A la conclusión del primer cuarto caían los cordobeses por nueve puntos (24-33). Los cinco primeros puntos de Black dejaron la desventaja local en una cifra inferior a los diez puntos.

Los dos conjuntos bajaron su ritmo anotador en los instantes iniciales del segundo cuarto, pues el parcial en el minuto cinco era de 4-3. El Coto mejoró en defensa con la presencia en pista de Fernando Bello y los dos hermanos Orozco. Precisamente, una canasta de Gonzalo Orozco empató el choque (37-37, minuto 16).

Alejandro Orozco controla el balón. / Manuel Murillo

Los cordobeses se sitúan por delante

Cinco puntos seguidos de Alejandro Rodríguez lideraron un parcial de 9-0 de los cordobeses tras el tiempo pedido por los leoneses (46-37, minuto 18). El partido había cambiado totalmente con respecto al primer cuarto, sobre todo a partir del minuto 16, en el que ganaban los leoneses por 31-37. La Cultural Leonesa salió del atasco en ataque justo antes del descanso para marcharse a los vestuarios con un punto a su favor (46-47). El Coto acabó la primera parte con un parcial desfavorable de 0-10.

El partido se fue trabando con el paso de los minutos en el tercer cuarto. Black tuvo que anotar un triple para sacar a su equipo de una leve crisis anotadora. Un parcial de 2-11 hizo saltar las alarmas en el banquillo local (56-66, minuto 23). Sendos triples de Black y Guemeta y un tiro libre de Rodríguez volvieron a apretar el marcador (63-66). A la conclusión del tercer cuarto perdían los cordobeses por cinco puntos (63-68).

El cordobés Alejandro Orozco le dio la vuelta al partido con siete puntos seguidos en el inicio del último cuarto (70-68, minuto 32). El choque se notaba que estaba ya en su fase decisiva. Los dos equipos buscaban tiros con contactos para irse a la línea de tiros libres (74-70, minuto 34). El Coto defendió mejor que su rival, para así distanciarse por cinco puntos (78-73, minuto 38). Cuatro puntos de los hermanos Orozco sentenciaron la victoria cordobesa en el último minuto (82-77).