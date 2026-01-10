El Salerm Puente Genil inicia la segunda vuelta ante un Lorca Deportiva en zona alta

El Salerm Puente Genil abre la segunda vuelta del campeonato recibiendo al Lorca Deportiva este domingo a las 12.00 horas en el Manuel Polinario. Un encuentro exigente para los de Álvaro Cejudo, que buscan rehacerse tras la derrota sufrida la pasada jornada ante el Deportiva Minera (2-1) y volver a encontrar sensaciones positivas.

El inicio de la segunda mitad del curso llega con la necesidad de sumar para los pontaneses, que afrontan el choque sabiendo que cada punto comienza a ser decisivo en una clasificación muy ajustada, especialmente en la zona baja.

Volver a creer tras el último tropiezo

La derrota en Llano del Beal frenó una dinámica que parecía al alza. Antes de ese encuentro, los de Álvaro Cejudo habían encadenado una serie de resultados que invitaban al optimismo, con dos victorias consecutivas frente al Estepona (1-2) y el Almería B (1-0), además de un empate ante el Linares Deportivo (1-1). Una racha que había permitido a los rojillos coger aire.

Sin embargo, el último tropiezo ha devuelto al equipo a una realidad exigente. Tras esa derrota, los pontaneses ocupan la decimocuarta posición, en puestos de descenso, con 22 puntos, lo que convierte este partido en una oportunidad clave para reaccionar y comenzar la segunda vuelta con buen pie.

De cara a este compromiso, Álvaro Cejudo no podrá contar con Cacho, que ya no forma parte de la disciplina rojilla, una baja que obligará a reajustar el equipo en busca del equilibrio necesario.

El Manuel Polinario, principal argumento

Uno de los grandes avales de los pontaneses esta temporada está siendo su fortaleza como local. En el Manuel Polinario, los rojillos todavía no conocen la derrota. Han disputado nueve encuentros, con un balance de tres victorias y seis empates, un registro que refuerza la confianza del equipo de cara a este duelo. Apoyarse en su estadio y en el respaldo de su afición será clave para intentar sumar ante un rival exigente e intentar escapar de la zona peligrosa.

Un Lorca en zona noble

Enfrente estará un Lorca Deportiva que llega en una situación muy distinta. El conjunto murciano ocupa la quinta posición con 28 puntos y se mantiene instalado en la zona noble de la clasificación. Su última cita se saldó con una victoria ante el Almería B (1-0), aunque en las jornadas anteriores había empatado sin goles frente al Xerez DFC y caído por la mínima ante el Águilas (0-1).

Lejos de su estadio, el Lorca también presenta números sólidos. Es el séptimo mejor visitante del grupo, con tres victorias, dos empates y tres derrotas en los ocho encuentros disputados fuera de casa, lo que confirma su capacidad para competir en escenarios complicados.

El duelo entre Salerm Puente Genil y Lorca Deportiva mide dos realidades bien distintas, pero con una necesidad común: sumar. Los rojillos quieren iniciar la segunda vuelta con una reacción que les permita salir del descenso, mientras que los murcianos buscan consolidarse en puestos de privilegio. El Manuel Polinario será el escenario de un choque donde los detalles pueden marcar el inicio del rumbo para ambos equipos en esta segunda mitad de la temporada.