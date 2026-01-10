Fútbol | Tercera RFEF
La jornada de Tercera | Derbi entre Córdoba CF B y Pozoblanco y exigente salida del Ciudad de Lucena
Los lucentinos se verán las caras con el Dos Hermanas en la matinal del domingo con la vista puesta en el liderato de la clasificación
La jornada deja un fin de semana cargado de alicientes para los representantes cordobeses en el Grupo 10 de Tercera RFEF. El derbi entre el Córdoba CF B y el CD Pozoblanco acaparará buena parte de la atención en la Ciudad Deportiva (domingo, 12.00 horas), mientras que el Ciudad de Lucena afrontará una exigente salida a Dos Hermanas (domingo, 12.00 horas).
Córdoba CF B - CD Pozoblanco (domingo, 12.00 horas)
El derbi regresa a escena con necesidad compartida y puntos de enorme valor en juego. Córdoba CF B y CD Pozoblanco se citan en un encuentro marcado por la urgencia de cortar dinámicas negativas y recuperar sensaciones en una clasificación cada vez más ajustada. Más allá de la rivalidad, el enfrentamiento adquiere tintes de duelo directo, con ambos conjuntos separados por apenas un punto y obligados a reaccionar para no perder más terreno.
El filial blanquiverde llega a la cita con el objetivo de volver a la senda de la victoria tras encadenar dos derrotas consecutivas ante el San Roque de Lepe (4-1) y el Castilleja (0-2). Un tropiezo que ha frenado su progresión y lo ha situado en la décima posición con 22 puntos. Antes de ese tramo, los de Gaspar Gálvez habían mostrado una versión más sólida, con un empate frente al Coria (1-1) y una victoria convincente ante el Ceuta B (3-0), referencias a las que se aferran para reencontrarse con su mejor nivel.
El CD Pozoblanco, por su parte, tampoco atraviesa un momento favorable y llega al derbi inmerso en una racha prolongada sin conocer la victoria. Los pozoalbenses acumulan ya ocho jornadas sin sumar de tres y comenzaron el año con un empate ante el Chiclana (2-2), al que se añaden el reparto de puntos frente al Conil (1-1) y tres derrotas consecutivas ante Atlético Central (1-2), Utrera (2-1) y Dos Hermanas (3-4). Esta secuencia los ha llevado hasta la undécima posición con 21 puntos, por lo que el derbi se presenta como una oportunidad clave para cambiar el rumbo y ganar confianza.
Dos Hermanas - Ciudad de Lucena (domingo, 12.00 horas)
El Ciudad de Lucena afronta una nueva jornada instalado en plena pelea por el liderato y con la moral reforzada tras su último compromiso. El conjunto de Antonio Jesús Cobos viene de firmar una actuación sólida frente al Cádiz B (3-0), un triunfo que dio continuidad a la regularidad mostrada en semanas anteriores, en las que también sumó dos empates sin goles ante el Tomares y el Bollullos. Con 30 puntos en su casillero, los lucentinos ocupan la segunda posición y se sitúan a solo tres del liderato, un contexto que invita a mantener el pulso competitivo y no perder comba con la cabeza de la tabla.
La cita no será sencilla, ya que enfrente estará un Dos Hermanas que se ha consolidado en la zona alta y que llega con aspiraciones claras. El conjunto sevillano es sexto con 26 puntos y ha demostrado ser un rival competitivo en las últimas jornadas. Pese a caer por la mínima ante el líder Bollullos (2-1), los nazarenos reaccionaron con una contundente victoria frente al Sevilla C (3-0) y un empate de mérito ante el RB Linense (2-2), resultados que reflejan su capacidad para competir ante rivales de entidad.
