La falta de pegada condena al Córdoba Futsal en su duelo ante el potente Palma Futsal

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad perdió por 1-3 ante el Palma Futsal en el que mereció al menos un empate. Los cordobeses jugaron mejor que su potente rival en la primera parte, adelantándose en el marcador e incluso pudiendo marcar algún gol más. El conjunto balear remontó en la segunda parte para terminar llevándose el triunfo.

El Córdoba Futsal salió a la cancha con ganas de plantarle cara al vigente tricampeón europeo e intercontinental. Durante los primeros minutos mantuvo más tiempo la posesión del balón, lo que le sirvió para empezar a acercarse con peligro a la portería de Dennis. El premio llegó en el minuto 6. Una recuperación de balón la culminó Murilo con el primer tanto.

El tanto le dio confianza al conjunto que dirige Emanuel Santoro, seguro en defensa y toda una amenaza en cuanto se acercaba al marco rival. Nicolás dispuso de un mano a mano en el minuto 9 que no acabó en gol por muy poco. Unos segundos más tarde llegó una acción de esas de las que pueden marcan un choque. Unas manos de un jugador balear no la vieron los colegiados en primera instancia pero sí tras revisar la jugada a petición de Santoro. El penalti lo lanzó Pescio pero se lo detuvo Carlos Barrón, el portero cordobés que ejerce también como capitán del Palma Futsal.

Murilo Duarte intenta un lanzamiento. / Víctor Castro

Los locales defienden su ventaja

El bloque balear pasó a dominar el juego tras el penalti fallado por los cordobeses. El guardameta Dennis hizo trabajar a Fabio en un acercamiento a la portería cordobesa. El Córdoba Futsal siguió creando peligro, gustándose por momentos. Dennis subió al ataque tanto en el minuto 14 que dejó la portería desguarnecida. Carlos Gómez buscó entonces el tanto desde su propia área pero el balón se marchó fuera por poco. Nicolás puso unos instantes más tarde a prueba a un Dennis que ya era en esos momentos uno de los mejores jugadores de su equipo.

Hasta el descanso no hubo más goles. El Palma encerró a un Córdoba Futsal ordenado en defensa que apenas concedió ocasiones a su potente adversario. Los locales dieron un clínic defensivo de los que le gustan a cualquier técnico.

El Palma Futsal salió a por todas en la segunda parte. Ya en el primer minuto contó con dos ocasiones de empatar. Entonces empezó el habitual festival de paradas de Fabio. Los baleares arriesgaron tanto que dieron la opción de contragolpear a los cordobeses, dispuestos siempre a buscar el 2-0 con una jugada rápida. Báez se quedó delante de Dennis en el 24 pero no pudo batirlo.

El Palma logra el empate

La arriesgada apuesta del Palma Futsal le acabó proporcionando el tanto de la igualada. Alisson marcó el 1-1 en el 26 con un disparo escorado desde la banda derecha. A los de Santoro les tocó entonces volver a defenderse para impedir la llegada de un segundo gol.

Un error en un pase dejó a Carlos Gómez con el balón y sin portero a menos de ocho metros de la portería. El toledano mandó el disparo fuera cuando ya se cantaba el gol. Corría entonces el minuto 30, con los dos conjuntos lanzados a la búsqueda del gol que les diera la ventaja en el electrónico.

Los baleares culminan la remontada

La pegada de uno y otro equipo acabó marcando la diferencia. Mientras los locales fallaban sus ocasiones, Alisson volvió a aparecer en el 33 para superar a Fabio desde la banda izquierda. Pescio evitó el gol con la mano bajo los palos, lo que le costó la roja y un penalti. Fabinho no perdonó en la pena máxima.

El Palma Futsal siguió buscando el gol, ahora el 1-3 que le diera la tranquilidad. Fabio evitó en varias ocasiones la llegada del tercer tanto visitante. Los cordobeses no se vinieron abajo, pues siguieron creando peligro con jugadas al contragolpe. Gómez falló otra ocasión clara en el 37.

Los cordobeses acabaron apostando por el portero-jugador en el 38 para lograr así el 2-2. Sin embargo, lo que llegó fue el 1-3 con un disparo del guardameta balear, Dennis, desde su propia portería a 30 segundos de la bocina. Así acabó un partido en el que los cordobeses acabaron perdiendo contra uno de los equipos más potentes de Europa.