El Coto Córdoba afronta un encuentro para crecer en la lucha por el ascenso

El Coto Córdoba de Baloncesto vuelve este domingo a Vista Alegre para disputar su partido correspondiente a la 14ª jornada d e la Segunda FEB. El choque comenzará a las 12.00 horas con el arbitraje de Eduard Montiel y Encarnación Hernández. El partido será el primero de la segunda vuelta y el segundo seguido como locales para los jugadores que entrena Gonzalo Rodríguez. Los cordobeses recuperarán para este choque a Ja’ Monta Black, ya en Córdoba tras recoger en Estados Unidos la documentación que le permitirá jugar con su visado hasta el final de la temporada.

Los blanquiverdes intentarán imponer desde el inicio un ritmo de juego que le sirva para controlar el partido. Con Black de nuevo disponible, lo lógico es que el Coto recupere el nivel de acierto desde el triple de esta temporada, de lo que careció en la apretada victoria de la pasada semana contra el Castillo de Gorraiz (67-61).

El bloque cordobés sigue inmerso en la lucha por el liderato de la tabla. Actualmente ocupa el tercer lugar con diez victorias y tres derrotas, las mismas que los dos equipos que le anteceden en la clasificación, el líder, el Baloncesto Valladolid, y el segundo el Biele ISB Iraurgi. Sus dos rivales directos en la pugna por la primera posición jugarán hoy como visitantes, los pucelanos en Toledo y los vascos contra el Logrobasket.

Gonzalo Rodríguez: "Cuentan con un equipo muy peligroso"

El técnico de los cordobeses, Gonzalo Rodríguez, ha destacado que jugar dos partidos seguidos como locales es importante porque "nuestra afición nos puede ver dos semanas consecutivas. A nosotros nos encanta jugar aquí y yo creo que el público también tiene ganas de ver jugar a su equipo".

Más allá de los resultados, el gallego destaca sobre lo visto hasta ahora que "lo más importante es que estamos en muy buen camino para construir lo que queremos, un equipo sólido, fiable, con una buena química y una forma de trabajar definida".

Sobre la Cultural y Deportiva Leonesa, el entrenador blanquiverde advierte de que "a medida que avanzan las jornadas, los equipos se conocen más y se preparan más cosas. Ellos cuentan con un equipo muy peligroso, como vimos en la primera vuelta, con un ritmo de juego altísimo. Tienen jugadores rápidos, con buen tiro y que buscan atacar constantemente".

Gonzalo Rodríguez, a la derecha, dialoga con su segundo entrenador, Nacho Pastor. / Manuel Murillo

Un equipo centrado en mejorar en los aspectos básicos

En cuanto al plan de partido destaca la importancia de centrarse en los aspectos fundamentales del juego. "Nosotros estaremos planteando el partido con mucho enfoque en los conceptos básicos, transición defensiva, rebote, defensa en los unos contra unos y aplicar nuestras normas con algunos matices, como siempre lo hacemos en cada partido", comentó en las horas previas al choque.

El Coto se medirá a una escuadra a la que derrotó en la primera vuelta en la prórroga (82-92). Mucho trabajo le costó entonces superar a este conjunto leonés. La Cultural Leonesa ha ganado dos de los siete partidos que ha afrontado como visitante, en las canchas del Caja87 (80-92) y del Cáceres (57-79).

El conjunto cordobés intentará ganar y dar una imagen solvente para dejar satisfecha a su fiel afición. Conforme van pasando los partidos, la asistencia crece en Vista Alegre. La entidad que preside Rafael Blanco quiere llegar cuanto antes al millar de socios.