El alero Liam Sorensen abandona la plantilla del Coto Córdoba

El danés Liam Sorensen ha dejado de pertenecer a la plantilla del Coto Córdoba de Baloncesto. El alero y la entidad que entidad Rafael Blanco han llegado a un acuerdo para que el jugador nórdico deje de pertenecer al plantel cordobés. Por tanto, ya no estará este domingo en Vista Alegre en el partido que los cordobeses disputarán a partir de las 12.00 horas frente a la Cultural Leonesa.

Sorensen ha promediado 3,5 puntos, 1,8 rebotes y 2,4 de valoración en 15 minutos. En todo momento ha formado parte de las rotaciones, aunque siempre sin llegar a consolidarse como un jugador fundamental en los esquemas de Gonzalo Rodríguez.

Liam Soresen controla el balón. / Víctor Castro

La búsqueda de refuerzos

La baja de Sorensen ha dejado al plantel cordobés con diez jugadores con ficha de Segunda FEB. Si antes estaba buscando un pívot reboteador para reforzar al equipo, ahora más todavía tendrá que irse al mercado para no quedarse con diez jugadores hasta el final de la temporada. El mercado invernal concluirá el próximo 28 de febrero. Hasta entonces dispondrá el Coto para traer algún jugador nuevo a Córdoba.