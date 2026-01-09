Toni Malla, nuevo técnico del Cajasol Ángel Ximénez: “Hay que recuperar las sensaciones defensivas”

La nueva etapa de Toni Malla como entrenador del Cajasol Ángel Ximénez de la Asobal de balonmano ya ha comenzado. El tarraconense ha sido presentado en un acto que también contó con la asistencia del presidente del club, Mariano Jiménez. A continuación dirigió su primer entrenamiento en el regreso al trabajo del conjunto pontanés tras el parón navideño. La vuelta a la Liga tendrá lugar el fin de semana del 6-7 de febrero con la visita a Puente Genil del Fraikin Granollers.

El presidente del club pontano inició el acto de presentación dando las gracias a Paco Bustos por su trabajo de seis años y medio al frente de la primera plantilla por “su profesionalidad y el cariño que le tenía al club”. A continuación señaló que la decisión de destituirlo fue muy difícil de tomar porque “su trabajo lo había llevado a cabo perfectamente. Sin embargo, por el bien del equipo y del club y del equipo decidimos darle un aire nuevo al banquillo del Cajasol Ángel Ximénez”.

Al nuevo técnico le dijo Jiménez que “tendrá la plena confianza del club para hacer su trabajo”. Sobre Malla destacó que ha disputado varias fases de ascenso a la Asobal, siendo incluso campeón de la Division de Honor Plata.

Mariano Jiménez se dirige a los jugadores antes del inicio del entrenamiento. / BM PUENTE GENIL

Un técnico con raíces en Puente Genil

Malla señaló que desde hacía tiempo sabía que una opción laboral la de Puente Genil por contar con familia en esta localidad cordobesa –tiene tíos y primos- y mantener una buena relación con la Dirección Deportiva de la entidad. Incluso reconoció que en Puente Genil nació su abuela por parte de madre y su madre.

Malla destacó que le costó irse del Puerto Sagunto, pues tras más de cinco años allí “tenía hecha una vida allí y un proyecto deportivo”. Sin embargo, señaló que tomó la decisión por “tocarme a la puerta un club consolidado en la élite con un prestigio a nivel nacional impresionante”.

Malla prometió “trabajo, profesionalidad y humildad para que el el equipo se salve, pues creo firmemente que contamos con una buena plantilla. Hemos firmado hasta el 2028 porque creemos, el club y yo, que podemos crecer más”.

Optimista de cara al futuro inmediato

El nuevo técnico pontano señaló que al contar el equipo con diez puntos “no hay que ser catastrofistas porque en esta Liga con 20-21 puntos estás salvado. Ahora hay que buscar los problemas para darle soluciones”.

El catalán se definió como un técnico al que le gusta “defender, ya mi exequipo era el menos goleado en Plata, así que hay que recuperar las sensaciones defensivas con nuestra defensa 6-0. Si ganamos dos o tres partidos en febrero, el equipo va a crecer”.

El Cajasol Ángel Ximénez jugará al menos dos amistosos en el mes de enero para ponerlo a punto de cara a la vuelta a la Liga. Pese a la marcha del lateral serbio Djukic, Malla destacó que su nuevo equipo cuenta con “un plantillón, por lo que si hay que quedarse con lo que tenemos, hay equipo para salvar la categoría, pues hay jóvenes como el egipcio que a lo mejor tiene que dar un paso adelante”.

Un técnico que trabajará con la cantera

Malla destacó que también trabajará con la cantera. Por dicho motivo primero “veré que es lo que necesita, además de darles formaciones a los entrenadores y dirigir algún entrenamiento a las bases”.

Tras la presentación, Toni Malla dirigió su primer entrenamiento, una sesión en la que no estuvieron el lateral Djukic, ya fuera del club, el portero Elcio Carvalho y el lateral Leandro Semedo, ambos con la selección de Cabo Verde, y el lateral egipcio Laoloua, que llegará a Puente Genil en la tarde de hoy.