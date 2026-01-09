DAKAR
Sanders se exhibe, pero Schareina sueña gracias a la sanción
Una sanción por exceso de velocidad relegó a Daniel Sanders, líder del Dakar en motos, permitiendo a Ricky Brabec y a Tosha Schareina acercarse a la cabeza de la clasificación general
Alguer Tulleuda Bonifacio
Hay Dakar en motos. A pesar de la auténtica exhibición de Daniel Sanders, que aprovechó el escenario de una etapa que se presentaba propicia para el australiano, una sanción por límite de velocidad al líder de la general ha vuelto a poner la lucha por el Touareg al rojo vivo. Ricky Brabec, silencioso pero siempre arriba, terminó ganando la etapa antes de la jornada de descanso.
La nuevamente durísima etapa de este viernes terminó siendo un auténtico paseo para Daniel Sanders. Llegaba el australiano con algo de margen en la general, pero con la misión de ampliar su ventaja si podía. Y es que la situación era idónea; detrás de Luciano Benavides abriendo pista, el australiano empezó a imprimir su ritmo desde el principio y recibió una bonificación tras otra. Su renta solo hacía que hacerse más grande.
Y detrás llegaban Ricky Brabec y Tosha Schareina, ambos a un buen ritmo... pero insuficiente para dar caza al australiano. El estadounidense terminó a 4:43 del líder, algo más rápido que los 5:57 que cedió el valenciano esta etapa. Después de la sangría de tiempo tras la sanción de ayer, el Dakar empezaba a pintar imposible para el español.
Pero en el Dakar nada está decidido está que realmente lo está. Daniel Sanders, que parece no mostrar puntos débiles, terminó cruzando a 98 km/h en un tramo donde debía hacerlo a 50. El resultado, seis minutos de penalización que echan por tierra todo el trabajo conseguido este viernes y que iguala considerablemente la lucha por la general.
De hecho, la sanción permite a Ricky Brabec ganar la Etapa 6 y meterse a solo 46 segundos del líder, mientras que Schareina recorta hasta los 11:56. Está complicado para el valenciano, pero no imposible. Este sábado será de descanso para todos, momento para hacer balance y encarar la recta final de Dakar. Lo mejor todavía está por llegar.
