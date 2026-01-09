El Córdoba Futsal recibe a un Illes Balears Palma plagado de estrellas

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad regresa este sábado a Vista Alegre para disputar su encuentro de la 17ª jornada de la Primera División de fútbol sala. El conjunto blanquiverde recibirá al Illes Balears Palma Futsal a partir de las 17.00 horas. Los colegiados madrileños Carlos Panadero y Héctor Mayo dirigirán el partido.

El encuentro le llega a los cordobeses tras sumar una victoria importante en la cancha del Ribera Navarra, un triunfo que le permitió romper con la racha negativa de cuatro derrotas consecutivas que arrastraba. Este partido será también el último antes de la llegada del parón liguero de un mes por la celebración del Europeo. Los de Santoro, tras dejar atrás el choque contra el Palma, no volverán a competir hasta el 14 de febrero cuando visiten al Jimbee Cartagena.

El equipo de Emanuel Santoro intentará conseguir una victoria de prestigio que le permita seguir cerca de la octava plaza de la tabla. El preparador argentino no podrá contar, además de con el lesionado de gravedad Nacho Gómez, con el concurso de Javi Aranda, todavía convaleciente de la lesión muscular que sufrió hace un mes. El club esperará hasta última hora la llegada del pase internacional que permita que su fichaje de invierno, el cierre brasileño Andrei, pueda debutar a las órdenes de Santoro.

Fabio coloca una barrera en una falta. / A.J. González

El equipo más goleador de la Liga

El duelo cuenta con todos los ingredientes para que deje satisfechos a los espectadores que acudan a Vista Alegre, pues los cordobeses recibirán a uno de los equipos con más presupuesto de la liga española y el máximo goleador, con 67 goles marcados en 16 partidos. El Palma Futsal llega igualmente a Córdoba con la vitola de ser el vigente tricampeón de la Liga de Campeones y de la Copa Intercontinental de fútbol sala. Por tanto, se trata teóricamente del mejor equipo de Europa.

Los baleares vienen de perder el pasado domingo en la prórroga la final de la Supercopa, una competición en la que ejercieron de anfitriones. El Palma cayó por 2-5 en la prórroga ante el Jimbee, lo que le dejó sin completar su palmarés con la conquista del primer título nacional de su historia, ya que hasta ahora solo ha ganado las seis coronas internacionales de los tres últimos años. En la Liga, el Palma ha sumado hasta el momento 27 puntos, lo que le permite encontrarse en la zona noble de la tabla. El Córdoba Futsal acumula 21, seis menos que su rival de hoy.

El equipo balear ha arrancado hasta ahora diez puntos en ocho partidos como visitante, pues ha acumulado tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Los triunfos lejos de Palma de Mallorca los ha conseguido en Valdepeñas (3-5), Alzira (3-4) y Santa Coloma (5-6).

Un cordobés como capitán del Palma Futsal

El capitán del Palma es el portero cordobés Carlos Barrón, un veterano de 38 años que ha levantado los seis trofeos ganados por este club en los últimos tres años. Santoro destaca del Palma Futsal que "es uno de referentes del fútbol sala a nivel mundial, por lo que si queremos puntuar tendremos que mostrar nuestras capacidades al máximo. Es un equipo poderoso desde la salida del portero, muy fuerte en el uno contra uno y muy vertical en el juego con el pívot".