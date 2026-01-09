Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós al exdirector de Vista Alegre Octavio Triano

El exfuncionario del Imdeco dirigió el palacio municipal de los deportes cordobés entre el 2004 y el 2012

Octavio Triano, durante una reunión familiar.

Octavio Triano, durante una reunión familiar. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El deporte cordobés ha perdido en las últimas horas a una de sus personalidades más significativas en las últimas décadas. Se trata de Octavio Triano, director de Vista Alegre entre los años 2004 y 2012 y gerente de la Fundación Córdoba para el Deporte en la misma etapa. Ha fallecido a los 65 años de edad.

Triano trabajó como funcionario del Instituto Municipal de Deportes durante gran parte de su trayectoria profesional. En sus años en el Imdeco llegó a gestionar Vista Alegre, por lo que participó en la organización de multitud de eventos de primer nivel, como partidos de la selección española de baloncesto o competiciones nacionales de balonmano.

Triano era conocido por su capacidad para dialogar y llegar a acuerdos con los representantes de las federaciones y los clubes con los que habitualmente trabajaba. También era apreciado en el entorno del Imdeco.

Desligado hace varios años del deporte, en la última etapa de su vida se dedicó fundamentalmente a la familia. DEP.

