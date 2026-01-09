Obituario
Adiós al exdirector de Vista Alegre Octavio Triano
El exfuncionario del Imdeco dirigió el palacio municipal de los deportes cordobés entre el 2004 y el 2012
El deporte cordobés ha perdido en las últimas horas a una de sus personalidades más significativas en las últimas décadas. Se trata de Octavio Triano, director de Vista Alegre entre los años 2004 y 2012 y gerente de la Fundación Córdoba para el Deporte en la misma etapa. Ha fallecido a los 65 años de edad.
Triano trabajó como funcionario del Instituto Municipal de Deportes durante gran parte de su trayectoria profesional. En sus años en el Imdeco llegó a gestionar Vista Alegre, por lo que participó en la organización de multitud de eventos de primer nivel, como partidos de la selección española de baloncesto o competiciones nacionales de balonmano.
Triano era conocido por su capacidad para dialogar y llegar a acuerdos con los representantes de las federaciones y los clubes con los que habitualmente trabajaba. También era apreciado en el entorno del Imdeco.
Desligado hace varios años del deporte, en la última etapa de su vida se dedicó fundamentalmente a la familia. DEP.
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Sadeco incorpora de forma definitiva a 176 peones limpiadores como personal indefinido
- Más frío y paraguas a mano en Córdoba: la Aemet advierte de que el termómetro seguirá 'jugando' con los 0 grados
- Más de 4.000 propietarios deberán justificar en febrero sus alquileres de corta duración
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante
- Renfe lanza los 'Superprecios' para viajar desde Córdoba desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y larga distancia
- La UCO rinde homenaje al personal jubilado de Rabanales tras una vida de esfuerzo y servicio