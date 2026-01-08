Tres promesas del Córdoba BM ganan un bronce en el Campeonato de España

El balonmano provincial no ha faltado a su cita anual con las medallas en el Campeonato de España infantil, cadete y juvenil de selecciones autonómicas que en esta ocasión se ha celebrado en Blanes y otras localidades catalanas cercanas.

La selección cadete femenina consiguió la medalla de bronce con la participación de las jugadoras del Fundación Kutxabank Córdoba BM Iris Salmoral, Ana Ruiz-Canela y Martina Lucena. Andalucía cayó en semifinales contra Cataluña (25-33) pero superó a Aragón (39-35) en el partido por la medalla de bronce. Las selecciones andaluzas ganaron un bronce más en infantiles masculinos pero sin presencia cordobesa.

Cordobeses a un paso del podio

La cuarta plaza obtuvo el conjunto cadete masculino con los cordobeses Marco Antonio Pérez y Pablo Carrillo (ARS Palma del Río) y Gonzalo Ríos (La Salle). Séptimos concluyeron Álvaro Caro y Antonio Manuel Morales (ARS Palma del Río) y Pablo Sánchez (Fundación Kutxabank Córdoba BM) en la categoría juvenil masculina.