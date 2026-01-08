Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turísticoTrenesSubastasJubilados UCOVariante OesteEl ArcángelCórdoba CFEl tiempo
instagramlinkedin

Balonmano

Tres promesas del Córdoba BM ganan un bronce en el Campeonato de España

Ana Ruiz-Canela, Iris Salmoral y Martina Lucena suben al podio con la selección andaluza cadete femenina

Ana Ruiz-Canela, Martina Lucena e Iris Salmoral, con el trofeo conquistado en Blanes.

Ana Ruiz-Canela, Martina Lucena e Iris Salmoral, con el trofeo conquistado en Blanes. / Córdoba BM

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El balonmano provincial no ha faltado a su cita anual con las medallas en el Campeonato de España infantil, cadete y juvenil de selecciones autonómicas que en esta ocasión se ha celebrado en Blanes y otras localidades catalanas cercanas.

La selección cadete femenina consiguió la medalla de bronce con la participación de las jugadoras del Fundación Kutxabank Córdoba BM Iris Salmoral, Ana Ruiz-Canela y Martina Lucena. Andalucía cayó en semifinales contra Cataluña (25-33) pero superó a Aragón (39-35) en el partido por la medalla de bronce. Las selecciones andaluzas ganaron un bronce más en infantiles masculinos pero sin presencia cordobesa.

Noticias relacionadas y más

Cordobeses a un paso del podio

La cuarta plaza obtuvo el conjunto cadete masculino con los cordobeses Marco Antonio Pérez y Pablo Carrillo (ARS Palma del Río) y Gonzalo Ríos (La Salle). Séptimos concluyeron Álvaro Caro y Antonio Manuel Morales (ARS Palma del Río) y Pablo Sánchez (Fundación Kutxabank Córdoba BM) en la categoría juvenil masculina.

Ana Ruiz-Canela, Iris Salmoral y Martina Lucena.

Ana Ruiz-Canela, Iris Salmoral y Martina Lucena. / Córdoba BM

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents