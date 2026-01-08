El serbio Djukic abandona la plantilla del Cajasol Ángel Ximénez

El Cajasol Ángel Ximénez ha comunicado la baja del lateral izquierdo serbio Borivoje Djukic de cara a la segunda vuelta en la Liga Asobal de balonmano. El jugador serbio, que llegó el pasado verano para vivir su segunda etapa en Puente Genil, ha decidido marcharse en este parón invernal.

Djukic había marcado siete tantos en los primeros 15 partidos de la primera vuelta. Con su marcha, el club pontano ha dejado una ficha libre en una plantilla que contaba con demasiados jugadores a las órdenes del técnico. El serbio ha declarado en su despedida que “me alegra haber sido parte del equipo durante esta media temporada. Todos los jugadores son geniales, hemos colaborado bien y Puente Genil se quedará como un bonito recuerdo para mí”.

El nuevo técnico, listo para empezar a trabajar

Mientras, el equipo pontanés regresará este mismo viernes a los entrenamientos tras el parón navideño con la novedad de encontrarse ya en Puente Genil el nuevo técnico, Toni Malla. El entrenador tarraconense dispondrá de un mes para trabajar con su nuevo equipo antes del regreso a la Liga, previsto para el fin de semana del 6 y 7 de febrero con la visita al Alcalde Miguel Salas del histórico Fraikin Granollers.