El montoreño Cecilio estará en la lista definitiva del Europeo de selecciones

El ala montoreño Cecilio ya se encuentra muy cerca de formar parte de una manera oficial de la lista definitiva del Europeo de fútbol sala, una cita que tendrá lugar del 21 de enero al 7 de febrero en Letonia, Lituania y Eslovenia. El cordobés del Movistar Inter ha entrado en una lista de 16 jugadores que ha dado a conocer el seleccionador, Jesús Velasco. De los convocados, solo dos se quedarán fuera en la lista definitiva, uno de los tres porteros y uno de los trece jugadores de campo. Como Cecilio es un habitual en las convocatorias en los últimos meses, todo parece indicar que acabará siendo uno de los componentes de la lista definitiva.

La selección española iniciará la concentración preparatoria el próximo 12 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El día 20 viajará a Ljubiana. Los partidos de la fase de grupos los disputará ante Eslovenia (día 23), Bielorrusia (día 26) y Bélgica (29).

Cecilio controla el balón en un encuentro del Movistar Inter. / Movistar Inter

Un reconocimiento a una brillante trayectoria

Cecilio, de 33 años, ha recibido así un reconocimiento al excelente rendimiento que ha dado en las últimas temporadas en todo un histórico como es el Movistar Inter. De hecho, fue el máximo goleador de la Primera División en la pasada temporada.

La lista de 16 jugadores la forman cuatro del Jimbee Cartagena, tres del Barça, dos de ElPozo Murcia y el Movistar Inter y uno del Quesos Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Palma Futsal, O Parrulo y Tyumen.

La provincia se ha convertido en una habitual a la hora de aportar jugadores en los mundiales y europeos de fútbol sala, lo que lleva haciendo de una manera ininterrumpida desde el 2016. Desde entonces ha habido cordobeses en los Europeos del 2016 (Andresito y Bebe), 2017 (Solano y Bebe) y 2022 (Solano, Cecilio y Boyis) y en los Mundiales de 2016 (Bebe), 2021 (Solano y Bebe) y 2024 (Boyis). Hasta ahora han ganado medallas los cordobeses participantes en los campeonatos europeos del 2016 (oro para Bebe y Andresito), 2017 (plata para Solano y Bebe) y 2022 (bronce para Solano, Cecilio y Boyis). Por tanto, Cecilio buscará su segunda medalla continental.