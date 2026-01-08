José Luis Navarro Jr. ya es el aspirante oficial a la corona europea absoluta del peso supermedio

El cordobés José Luis Navarro Jr. ya ha recibido la confirmación oficial de que ha sido nombrado aspirante oficial al Europeo absoluto del peso supermedio en su máxima categoría, según ha conformado el portal especializado en boxeo Espabox.

Navarro deberá enfrentarse en una fecha y lugar a determinar al británico Troy Williamson, nuevo campeón continental tras dar la sorpresa el pasado mes de diciembre en Leeds y derrotar al defensor de la corona, su compatriota Callum Simpson, por KO en el décimo asalto. Navarro podrá disputar la pelea al renunciar otro inglés, Hamzah Sheeraz, centrado ahora en la lucha por la corona mundial.

Navarro, que es el actual campeón europeo silver, tenía previsto hacer una nueva defensa de esta corona el próximo 28 de febrero ante el canario Damián Biacho. Ahora se verá obligado a renunciar al título silver para pelear por el absoluto.

Navarro Jr., a la derecha, en su reciente combate ante el colombiano Rivera. / Luis Horcajada

Una trayectoria espectacular

Navarro Jr. acumula hasta el momento un balance de 15 victorias y dos derrotas, 13 de ellas por KO, en los17 combates que ha disputado hasta el momento. Su último triunfo lo consiguió en el pasado mes de diciembre al vencer al colombiano Alexi Rivera por KO en el primer asalto. Williamson es un púgil de 33 años que a lo largo de su carrera ha sumado 22 victorias, 16 por KO, cuatro derrotas y un combate nulo. Sus últimos combates los ha saldado con triunfos por KO.

Por tanto, el hijo de El Cazador ya ha iniciado la cuenta atrás para emular a su padre, doble campeón de Europa absoluto del peso welter en los años 1994 y 1995, en ambos casos en combates celebrados en Vista Alegre.