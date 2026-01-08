Torneo de Brisbane
Badosa sufre su primera derrota del año ante la kazaja Rybakina
La española, que no jugaba desde septiembre, volvió el pasado 4 de enero formando pareja con la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en la modalidad de dobles
EFE
La tenista española Paula Badosa perdió en octavos de final del Internacional de Brisbane, en Australia, ante la kazaja Elena Rybakina por 6-3 y 6-2.
La kazaka es la quinta de la clasificación de la WTA, mientras la española se encuentra en la vigésimo quinta plaza.
Badosa, que no jugaba desde el pasado 28 de septiembre tras su retirada del torneo de Pekín, volvió el pasado 4 de enero formando pareja con la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en la modalidad de dobles de la cita de Brisbane.
En la primera ronda, la española se impuso el martes a la checa Marie Bouzkova por 6-7(4), 6-4 y 6-2, después de tres horas y tres minutos.
Por su parte, Sabalenka superó en dos sets (6-3 y 6-3) este jueves a la rumana Sorana Cirstea (41) para lograr una plaza en los cuartos de final, y la checa Karolina Muchova, vigésima en la clasificación mundial, pudo con la décima en el ranking de la WTA, la rusa Ekaterina Alexandrova (6-4 y 7-5).
- Córdoba registra -3,7 grados este miércoles y se prepara para recibir la borrasca Goretti
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño
- Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- De dos a tres carriles por sentido y una nueva glorieta en Las Palmeras: así será el tramo que queda de variante Oeste
- El cerramiento de El Arcángel, cada vez más cerca: Urbanismo licita la obra por 1,6 millones
- El PSOE de Córdoba exige cámaras de vigilancia en el parking de Miraflores ante la 'oleada de robos