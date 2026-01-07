Tres cordobesas suben al podio con Andalucía en el Campeonato de España de Zaragoza

El Campeonato de España infantil y cadete de baloncesto de selecciones autonómicas ha vuelto a proporcionar medallas a deportistas de la provincia. La selección infantil femenina, que ha contado con las cordobesas Victoria García y Teresa Mayen (Colegio Virgen del Carmen) y Cristina Palacios (BF La Carlota), ha logrado la plata en el evento celebrado en Zaragoza.

La selección andaluza infantil femenina derrotó en semifinales a Cataluña por 68-49. Ya en el partido por la medalla de oro cedió por un apretado 56-59 ante Aragón. Victoria García y Teresa Mayen (Colegio Virgen del Carmen) y Cristina Palacios (BF La Carlota) han formado parte de este equipo. García ha sido una de sus jugadoras destacadas a lo largo de la competición.

La selección andaluza infantil femenina celebra el pase a la final. / FAB

Tres cordobesas con la selección cadete femenina

La cuarta plaza ha conseguido la selección cadete femenina con la presencia de las jugadoras Paula Carmona (Ciudad de Córdoba) y Miriam Ballesteros y Martina Pardo (Cordobasket) y el técnico Miguel Ángel Aguayo (Coto Córdoba).

Triple presencia en infantiles masculinos

El conjunto infantil masculino finalizó quinto con los cordobeses Jesús Arroyo y Carlos Mata (Cordobasket) y Rafael Jiménez (Ciudad de Córdoba). La selección andaluza cadete masculina, sin cordobeses en sus filas, terminó cuarta.