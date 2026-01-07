Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Tres cordobesas suben al podio con Andalucía en el Campeonato de España de Zaragoza

El conjunto infantil femenino logra la plata con Victoria García y Teresa Mayen (Colegio Virgen del Carmen) y Cristina Palacios (BF La Carlota)

Victoria García y Teresa Mayen, con la medalla conquistada en Zaragoza.

Victoria García y Teresa Mayen, con la medalla conquistada en Zaragoza. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Campeonato de España infantil y cadete de baloncesto de selecciones autonómicas ha vuelto a proporcionar medallas a deportistas de la provincia. La selección infantil femenina, que ha contado con las cordobesas Victoria García y Teresa Mayen (Colegio Virgen del Carmen) y Cristina Palacios (BF La Carlota), ha logrado la plata en el evento celebrado en Zaragoza.

La selección andaluza infantil femenina derrotó en semifinales a Cataluña por 68-49. Ya en el partido por la medalla de oro cedió por un apretado 56-59 ante Aragón. Victoria García y Teresa Mayen (Colegio Virgen del Carmen) y Cristina Palacios (BF La Carlota) han formado parte de este equipo. García ha sido una de sus jugadoras destacadas a lo largo de la competición.

La selección andaluza infantil femenina celebra el pase a la final.

La selección andaluza infantil femenina celebra el pase a la final. / FAB

Tres cordobesas con la selección cadete femenina

La cuarta plaza ha conseguido la selección cadete femenina con la presencia de las jugadoras Paula Carmona (Ciudad de Córdoba) y Miriam Ballesteros y Martina Pardo (Cordobasket) y el técnico Miguel Ángel Aguayo (Coto Córdoba).

Triple presencia en infantiles masculinos

El conjunto infantil masculino finalizó quinto con los cordobeses Jesús Arroyo y Carlos Mata (Cordobasket) y Rafael Jiménez (Ciudad de Córdoba). La selección andaluza cadete masculina, sin cordobeses en sus filas, terminó cuarta.

