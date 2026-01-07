El técnico Toni Malla y el portero David Faílde, en la órbita del Cajasol Ángel Ximénez

El Cajasol Ángel Ximénez ya ha comenzado a trabajar en el 2026 con la misión de reforzar la plantilla y el cuerpo técnico. La salida de su entrenador en las últimas seis temporadas y media, Paco Bustos, ha provocado que la entidad que preside Mariano Jiménez se haya lanzado al mercado a la búsqueda de un sustituto del cordobés.

Uno de los entrenadores con los que se encuentra negociando es Toni Malla. El tarraconense es el actual responsable técnico del Fertiberia Puerto Sagunto, un histórico equipo valenciano que actualmente milita en Plata y con el que se encuentra luchando por el ascenso a la Liga Asobal. Malla tiene firmado un contrato con la entidad valenciana hasta el 2027 con la opción de renovar por un año más. Todo parece indicar que tiene firmada una cláusula para irse libre si le llega una oferta de la Asobal, por lo que no se vería obligado a negociar para marcharse a Puente Genil.

Toni Malla da instrucciones en un entrenamiento. / BM PUERTO SAGUNTO

Un técnico habituado a trabajar con la cantera

El club pontano busca un entrenador joven que sea capaz de asumir la dirección técnica del primer equipo y la coordinación de la cantera. Malla es un técnico de ese perfil, ya que tiene 37 años y ha trabajado con jugadores jóvenes a menudo durante su carrera. A lo largo de su trayectoria ha pasado por clubes como el Base Oviedo, UBU San Pablo Burgos, Hanbold Villarreal o el San Adrián Bilbao femenino.

Un portero medallista con la selección júnior

El Cajasol Ángel Ximénez lleva también varios meses buscando un portero que le aporte un salto de calidad. Uno de los guardametas en los que se ha fijado es David Faílde, un pontevedrés de 19 años que se encuentra integrado en la plantilla del Bidasoa Irún. Faílde llegaría cedido hasta el final de la temporada por el club vasco. La joven promesa del balonmano gallego logró el pasado verano la plata en el Mundial júnior de Egipto. Se trata de un portero con un gran futuro en los próximos años.