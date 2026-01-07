El tarraconense Toni Malla ya es el nuevo técnico del Cajasol Ángel Ximénez

El Cajasol Ángel Ximénez ya cuenta con nuevo entrenador. Se trata de Toni Malla, un tarraconense de 37 años que viene procedente del Puerto Sagunto de la División de Honor Plata. La noticia adelantada por Diario CÓRDOBA ya la ha confirmado la entidad que preside Mariano Jiménez a través de un comunicado oficial. El catalán ha firmado por esta temporada y dos más.

El nuevo entrenador del equipo pontanés, todo parece indicar que tomará el mando del equipo este viernes, 9 de enero, el día previsto para el regreso al trabajo tras el descanso navideño. Desde entonces dispondrá de casi un mes para conocer a su nuevo equipo, ya que el regreso a la Liga Asobal llegará el fin de semana del 6-7 de febrero con el partido Cajasol Ángel Ximénez-Fraikin Granollers. Malla cogerá el testigo de Paco Bustos, el entrenador de los pontaneses en las seis últimas temporadas, destituido por los rectores del club de Puente Genil hace apenas unos días.

Malla se encontraba con el Puerto Sagunto luchando por una plaza en la Liga Asobal de la próxima temporada. En el club valenciano llevaba más de cinco años, primero en el filial y posteriormente en el primer equipo. Con el club valenciano tenía firmado un contrato hasta el 2027 con la opción de renovarlo hasta el 2028. El Puerto Sagunto ha señalado en un comunicado oficial que “su nuevo club ha abonado la cláusula de rescisión”. Malla se ha despedido de la afición de valenciana a través de las redes sociales.

Un entrenador con experiencia a diversos niveles

El club de Puente Genil buscaba un entrenador joven, capaz de asumir la dirección técnica del primer equipo y la coordinación de la cantera. Malla es un técnico de ese perfil, ya que tiene 37 años y ha trabajado con jugadores jóvenes a menudo durante su carrera. A lo largo de su trayectoria ha pasado por clubes como el Base Oviedo, UBU San Pablo Burgos, Hanbold Villarreal o el San Adrián Bilbao femenino. También buscaba un entrenador cuyas pretensiones económicas se ajustaran a la realidad del Ángel Ximénez, lo que le ha llevado a desestimar la llegada de otros con más experiencia en el balonmano profesional.

El nuevo entrenador del Cajasol Ángel Ximénez llegará a Puente Genil con la misión de levantar el vuelo de un equipo que ha perdido los seis últimos partidos en la Asobal. También de mejorar en la segunda vuelta los diez puntos sumados en la primera.

El tarraconense tendrá que tomar decisiones en cuanto a la plantilla se refiere. Por ejemplo, el club lleva varios meses un buscando un portero. Uno de los que más ha sonado en las últimas horas es David Faílde, un pontevedrés de 19 años que se encuentra integrado en la plantilla del Bidasoa Irún. Faílde, que llegaría cedido hasta el final de la temporada por el club vasco, logró el pasado verano la plata en el Mundial júnior de Egipto.

Toni Malla sigue un partido del Puerto Sagunto. / Daniel Tortajada

Malla ha declarado tras su fichaje que la llegada a Puente Genil significa “un paso hacia delante en mi carrera profesional”. Para empezar se ha puesto como objetivo que “el equipo vuelva a coger sensaciones competitivas. Creo que debe ser primordial que el equipo recupere la confianza y creo firmemente que está suficientemente capacitada para conseguir el objetivo que es la permanencia, que no será empresa fácil”.