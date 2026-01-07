Tenis de mesa
El Real Priego TM se medirá al Marcozzi italiano en los octavos de la Copa de Europa
El conjunto prieguense visitará el próximo 13 de enero a su rival, al que recibirá cinco días más tarde
La temporada en Europa no ha terminado para el Priego de tenis de mesa. Tras caer en la Liga de Campeones ante uno de los favoritos a la corona continental, el Borussia Düsseldorf, el Real Club Priego Fundación Kutxabank se clasificó automáticamente para los octavos de la Copa de Europa, donde se enfrentará la próxima semana al Marcozzi Cagliari en una eliminatoria a ida y vuelta.
En lo que respecta al rival, el club italiano ha logrado escalar en la segunda máxima competición europea durante la primera fase. El Marcozzi Cagliari pasó a la segunda ronda de la Copa de Europa después de ganar al Gliwice y al Alicante TM. Sin embargo, ya en la segunda ronda, le costó algo más clasificarse para la siguiente tras caer ante el AS Pontoise Cergy pero sí doblegar al STK Starr Croatia y al SPG Linz.
La vuelta en Priego
El cuadro prieguense disputará la ida en Cerdeña el próximo día 13 a partir de las 18.00 horas. Cinco días más tarde lo recibirá en territorio cordobés. El conjunto que lidera el prieguense Carlos David Machado gozará de una excelente ocasión de acceder a los cuartos de final de la segunda competición continental. El líder de la Superdivisión quiere llegar lejos este año en Europa.
