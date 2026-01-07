El Córdoba Futsal firma en Tudela la mayor victoria visitante de su historia en Primera División

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad arrancó la segunda vuelta de la Primera División de fútbol sala con una victoria para la historia. El conjunto blanquiverde se impuso por 1-5 al ATP Iluminación Ribera Navarra en Tudela, firmando el triunfo más abultado como visitante desde su llegada a la máxima categoría en la temporada 2019-2020. Además del valor estadístico, el triunfo permitió al equipo cordobés aumentar su colchón sobre la zona de descenso, que queda ya a trece puntos, reforzando su situación clasificatoria en el campeonato.

La goleada en Burela

Hasta ahora, el Córdoba Futsal no había ganado nunca fuera de casa por más de tres goles en Primera División. El primer precedente se produjo el 23 de octubre de 2021, cuando venció por 1-4 al Burela en la tercera jornada de la temporada 2021-22, con goles de Zequi (2), Miguelín y Ricardo, bajo la dirección de Josan González.

Los jugadores del Córdoba Futsal celebran la victoria lograda por 1-4 en la pista del Burela en la campaña 21-22. / CÓRDOBA

El primer triunfo amplio en Tudela

El otro triunfo por tres tantos también llegó en Tudela, el 5 de marzo de 2024, con un nuevo 1-4 ante el Ribera Navarra, gracias a los goles de Zequi, Guilherme, Lucas Perin y Muhammad, confirmando que la pista navarra se le da especialmente bien al conjunto blanquiverde.

Los jugadores del Córdoba Futsal participantes en el triunfo en la cancha del Ribera Navarra de la campaña 23-24. / c

El póquer de goles en la pista navarra

En esta ocasión, el Córdoba Futsal dio un paso más al imponerse por 1-5, con dos goles de Zequi y uno de Titi del Rey, Tomás Pescio y Arnaldo Báez. Un dato significativo es que Zequi ha marcado en las tres victorias más amplias a domicilio del club en Primera División.

El ala gaditano, que afronta su sexta temporada en Córdoba, se ha consolidado en la presente campaña como pieza clave en los esquemas de Emanuel Santoro, siendo uno de los referentes ofensivos del equipo en su crecimiento competitivo en la élite.

Los blanquiverdes cortaron en Tudela una racha negativa de cuatro partidos sin conocer el triunfo. La victoria la consiguieron con suficiencia, ante un rival tocado que dejó patente los motivos que le han llevado a cerrar la tabla clasificatoria.

Un nuevo desafío ante el Palma Futsal

Ahora le espera un nuevo desafío, ya que este sábado llegará a Córdoba el Palma Futsal, el conjunto que ha ganado las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones y de la Copa Intercontinental. El equipo que capitanea el cordobés Carlos Barrón viene de perder como anfitrión la final de la Supercopa, que ganó por 2-5 el Jimbee Cartagena en la prórroga.