El Córdoba Futsal aprovecha el mal momento del colista para abrir la segunda vuelta con una goleada

El Córdoba Futsal abrió la segunda vuelta en la Primera División de fútbol sala con una victoria por 1-5 en la cancha del Ribera Navarra. Los jugadores de Santoro rompieron su racha negativa de cuatro partidos sin ganar derrotando al colista a domicilio.

La principal duda antes del inicio del encuentro era si entraban en el acta los cuatro fichajes incorporados en los últimos días entre ambos equipos, tres en el bando local y el brasileño Andrei en el visitante. Finalmente, solo llegó a jugar el brasileño local Gustavao.

El encuentro comenzó con el Córdoba Futsal controlando la posesión del balón. Sin embargo, un despiste en defensa le costó encajar el 1-0 en el minuto 2. Una combinación del Ribera Navarra tras un saque de banda terminó con un disparo de Fabinho que sorprendió a Fabio.

Emanuel Santoro, técnico del Córdoba Futsal, sigue el encuentro de Tudela. / Jorge Lamana / Ribera Navarra

El Córdoba Futsal remonta con una exhibición

El tanto encajado no lo acusó un conjunto que unos segundos más tarde estuvo cerca de empatar con un disparo de Hugo. No perdonaron los cordobeses en el minuto 4. Una jugada entre Murilo y Zequi terminó con el tanto del gaditano. Un minuto más tarde llegó un contragolpe de los de Santoro que transformó Titi del Rey en el 1-2. Los cordobeses se sentían cómodos sobre la cancha, lo que ya había quedado reflejado en el marcador.

Los de Santoro pasaron a esperar al rival a partir del minuto diez. Sin embargo, seguían amenazando con el gol. Murilo se sacó de la manga un disparo en el minuto 10 que casi acaba en el 1-3. Fabio empezó también con su particular festival de paradas. El guardameta de los blanquiverdes salvó el 2-2 desviando dos lanzamientos de Fabinho.

El ritmo del partido bajó en el tramo final de la primera parte. Los de Santoro controlaron a un Ribera Navarra que apenas creó peligro. Los cordobeses aprovechaban los errores en los pases de los navarros para plantarse con peligro delante de la portería. Raúl salvó a su equipo de encajar el 1-3 con dos excelentes intervenciones al borde del descanso. El marcador no se movió más, por lo que los dos equipos se marcharon a los vestuarios con 1-2 en el electrónico.

Carlos Gómez controla el balón. / Jorge Lamana / Ribera Navarra

Los blanquiverdes sentencian la victoria

La segunda mitad arrancó manteniéndose una dinámica similar a la de la parte final de la primera parte. El Córdoba Futsal esperaba agazapado a un rival errático en ataque que concedía muchas transiciones rápidas al rival por sus pérdidas de balón. Sobre la cancha se notaba que por algo los navarros son los colistas de la tabla. Precisamente, un fallo en un pase lo aprovechó Pescio para marcar el 1-3 en el 26.

Los cordobeses siguieron presionando al Ribera cuando poseía el balón para así recuperar el balón, lo que conseguían con cierta facilidad. A los locales se les veía tocados sobre la pista al verse con un 1-3 en contra. El público apenas animaba al ver a su equipo sin dar la sensación de ser capaz de remontar.

Arnaldo Báez puso prácticamente la sentencia al choque al marcar el 1-4 en el 30. El paraguayo soltó un disparo seco que entró junto al palo izquierdo. Juanito se vio obligado a pedir un tiempo muerto al ver a su equipo perdido sobre la pista.

Zequi completa la goleada cordobesa

El 1-4 provocó que el Ribera Navarra sacara a la pista al portero-jugador, pese a quedar diez minutos para la conclusión del partido. Los navarros buscaron entonces a la desesperada un tanto que les permitiera mantener alguna esperanza de sumar al menos un punto. El exblanquiverde Mykituk dispuso de una ocasión pero Fabio evitó el tanto lanzándose al suelo. Pero solo hubo un gol más, que marcó Zequi en el 40. Por tanto, con una victoria por 1-5 acabó la visita cordobesa a Tudela.