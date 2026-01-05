Balonmano | Div. de Honor Oro
El Rahi Sepisur Adesal deja escapar un punto en la lucha por subir
El conjunto que entrena Rafa Moreno empata a 27 tantos ante el Mislata en La Fuensanta
El Rahi Sepisur Adesal empató a 27 tantos ante el Grupo USA Mislata, en un partido aplazado de la décima jornada de la División de Honor Oro de balonmano. El conjunto cordobés perdió en La Fuensanta un punto clave en su lucha por el ascenso a la máxima categoría.
A las cordobesas se les complicó pronto el partido, ya que en el minuto 13 perdían por 6-9 ante un rival que se encuentra luchando por no bajar. Los goles de Turnes y Vacas lideraron un parcial de 6-1 que devolvió la iniciativa a las locales (12-10, minuto 18). El duelo llegó empatado al descanso (15-15).
El choque se le puso de nuevo cuesta arriba al Adesal en la segunda parte (16-20). Cuando peor tenían el partido (21-25, minuto 53), un parcial de 6-1 situó al Adesal por delante en el último minuto (27-26). Sin embargo, María Mulet marcó el gol del empate a 30 segundos de la bocina. Incluso pudo perder el Adesal en los instantes finales. La portera Inmaculada García-Navas salvó al Adesal de la derrota con una parada a tres segundos de la conclusión. Las cordobesas acabaron salvando un punto ante un rival al que debían haber derrotado.
Los números del Adesal
Por el Adesal saltaron a la cancha Amanda Valero, Irene García, Laura Caler, Rosa Ortega, Camila Bonazzola (3), Zoe Turnes (5), Carla Montero, Lucía Vacas (5), Irene Lesmes, Fátima Acuña (6), Ángela Ruiz (5), María Jesús Miranda, Inmaculada García-Navas, Jessica Oliva y Andrea Roda (3).
