Tenis
Djokovic rompe con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA) de la que es cofundador
El tenista serbio abandona el sindicato por discrepancias en la transparencia y gobernanza de la organización, fundada en 2021 junto a Vasek Pospisil
Redacción
El serbio Novak Djokovic ha anunciado su ruptura con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), que protege los derechos de los tenistas, por las "persistentes preocupaciones sobre la transparencia, gobernanza y la forma en la que se ha representado" su imagen.
En un comunicado publicado en sus cuentas personales de las redes sociales, el ganador de veinticuatro Grand Slam, de 38 años, anunció su retirada del sindicato de jugadores que en su día fundó con el canadiense Vasek Pospisil en el 2021 y que reúne a los 500 mejores jugadores del mundo ATP y WTA.
Preocupaciones por la transparencia
"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen", indica el jugador de Belgrado en un comunicado.
"Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización", añadió el serbio sobre su retirada del sindicato.
Djokovic, que iniciará su temporada competitiva el 12 de enero en el torneo de Adelaida, previo al Abierto de Estados Unidos, aseguró que seguirá centrado en el tenis y en la familia.
"Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado", concluyó Djokovic.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- El primer Cuponazo de la ONCE de 2026 deja 800.000 euros en Las Moreras de Córdoba
- La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
- Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
- La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias