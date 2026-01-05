El Córdoba Futsal viaja a la cancha de un colista reforzado

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad inicia este martes la segunda vuelta en la Primera División de fútbol sala. El equipo blanquiverde visitará al Ribera Navarra en un partido que tendrá lugar en Pamplona a partir de las 19.30 horas. El conjunto blanquiverde retomará la competición en el 2026, una vez dejada atrás la decepción que supuso no clasificarse para la Copa de España. Por segundo encuentro seguido se enfrentará al colista. Tras caer hace una semana frente al Alzira (4-5), ahora se medirá al conjunto que pasó a ocupar la última posición por la victoria de los alicantinos en Córdoba.

Los jugadores que entrena Emanuel Santoro afrontarán el choque con la novedad de la entrada en la convocatoria oficial de su primer fichaje invernal, el cierre brasileño Andrei. El jugador sudamericano ha llegado a la entidad cordobesa para cubrir la ausencia de Nacho Gómez, de baja hasta el final de la temporada por una lesión de rodilla. En la expedición cordobesista también se encuentran David Fernández y Dani Díaz, dos jugadores del filial. Mientras, a la baja de Nacho Gómez se unirán los también lesionados Javi Aranda y Enzo Báez.

El choque de Pamplona será el primero de los dos que jugará en esta semana, ya que el próximo sábado a las 17.00 horas recibirá al Palma Futsal en Vista Alegre. Posteriormente dispondrá de un mes de descanso, ya que la Liga parará hasta el próximo 14 de febrero por la celebración del Europeo.

Un rival con una plantilla potenciada

El bloque cordobés intentará vencer en la cancha del colista para enmendar el tropiezo del pasado sábado. La derrota ante el Alzira por 4-5 no entraba en las cuentas, ya que el conjunto levantino se desplazó a Vista Alegre sin conocer esta temporada la victoria como visitante.

De la misma forma que el Córdoba Futsal ha viajado a Navarra con el refuerzo de Andrei, el Ribera Navarra también se ha reforzado en los últimos días. La apertura del mercado invernal la ha aprovechado el club navarro para cerrar tres fichajes (el marroquí Anás El Ayyane, el argentino Nicolás Tumkiewicz y el brasileño Gustavao). Hasta las horas previas al inicio del choque no se sabrá si estarán a disposición de su nuevo técnico.

El conjunto local jugará con toda la presión que genera encontrarse en la última plaza a estas alturas de la temporada. Sus seis puntos le tienen situado a seis de la zona de permanencia, que abre el Industrias Santa Coloma. Por tanto, necesita sumar de tres en tres cuanto antes.

Arnaldo Báez, en un choque de la presente temporada. / A.J. González

Los niños, gratis en Pamplona

Mientras, los cordobeses iniciarán la segunda vuelta en una situación cómoda, ya que se encuentra diez puntos por encima de la parte roja de la tabla. Una plaza en las eliminatorias por el título debe ser ahora su objetivo, pues tienen la octava posición a cuatro puntos.

El Ribera Navarra se ha movido en las últimas horas para atraer el mayor número de aficionados posible a su pabellón. De hecho ya anunciado en sus redes sociales que los niños accederán al pabellón de forma gratuita, mientras que sus acompañantes lo harán por solo un euro. El choque será sin duda especial para Mykituyk, ya que el ucraniano llegó el pasado verano a Pamplona procedente del club cordobés.

Santoro: "Nos apretarán mucho en su pista"

Santoro califica el duelo de Pamplona como "una salida más que complicada, pues seguro que nos apretarán mucho en su pista, una cancha en la que todo está muy cerca, la afición muy pegadita. Debemos recuperar nuestro gen competitivo y centrarnos en los objetivos que tenemos de cara a esta segunda vuelta".