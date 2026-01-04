El Salerm Puente Genil cae en su visita a la Deportiva Minera

El Salerm Puente Genil regresó de vacío de su visita a la Deportiva Minera en un encuentro condicionado por la eficacia local en la primera mitad y por la falta de acierto pontanesa en los momentos clave. Los de Álvaro Cejudo compitieron hasta el final y apretaron tras el descanso, pero el empuje no fue suficiente para neutralizar el doblete de Rubén Mesa, decisivo en el devenir del partido.

Aviso temprano

El partido arrancó con un Salerm decidido a no especular y a discutir la iniciativa desde los primeros compases. A los cuatro minutos, Montenegro fue el primero en avisar con un disparo desde la frontal que se marchó sin el acierto necesario, pero que sirvió como declaración de intenciones. La Deportiva Minera respondió poco después con un potente golpeo de Omar Perdomo que se fue alto, dejando claro que el choque no iba a conceder tregua en los metros finales.

El equilibrio inicial se rompió en el minuto 21. El colegiado señaló penalti a favor del conjunto local y Rubén Mesa no perdonó desde los once metros. El delantero transformó la pena máxima con sangre fría y adelantó a la Minera, otorgándole además un plus de confianza a los suyos. Los pontaneses trataron de recomponerse y buscaron el empate con acciones aisladas, como el disparo lejano de Salva Vegas en el 27 que atrapó sin problemas Álex Lázaro, pero el control pasó a manos del equipo local.

Con el paso de los minutos, la Deportiva Minera fue creciendo en presencia ofensiva. En el 36 llegó el segundo tanto, nuevamente obra de Rubén Mesa, que aprovechó un rechace tras un disparo previo de Omar para firmar su doblete. El golpe fue duro, aunque el Salerm reaccionó con rapidez. Apenas dos minutos después, Marcos Pérez recortó distancias al transformar un penalti y devolvió a los pontaneses al partido antes del descanso. Aun así, los locales pudieron ampliar la renta en el 43, pero la defensa visitante repelió un nuevo intento de Mesa.

Cambio de guion

La segunda mitad presentó un escenario distinto. El Salerm salió decidido a buscar el empate y asumió riesgos desde la reanudación. Montenegro rozó el gol en el 53 con un remate que se marchó desviado, y poco después se reclamó una posible mano en el área local que no obtuvo respuesta arbitral. El dominio territorial pasó a ser visitante, aunque sin la claridad necesaria para romper el entramado defensivo de la Minera.

El asedio continuó con el paso de los minutos. Kevin Toner no logró conectar con acierto un intento de cabeza en el 63 y Carlos Ramírez obligó a Álex Lázaro a intervenir con seguridad en el 69. Ya en el tramo final, Ayala estuvo muy cerca de ampliar la contienda con un disparo desde la frontal que rozó el poste en el 75. Los locales supieron resistir en los últimos compases y cerraron el encuentro defendiendo su ventaja, dejando al Salerm sin premio pese a su insistencia y a una segunda mitad en la que mereció, al menos, algo más.