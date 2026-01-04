El Coto Córdoba acaba la primera vuelta con una sufrida victoria

El Coto Córdoba de Baloncesto concluyó la primera vuelta con una trabajada victoria por 67-61 sobre el Castillo de Gorraiz, un conjunto navarro de la parte baja de la tabla. Los cordobeses superaron la ausencia de su mejor anotador, Ja’ Monta Black, ausente al encontrarse en Estados Unidos recogiendo su visado.

El encuentro arrancó con la baja de última hora de Ja’ Monta Black. Ante la falta de su principal referente en ataque, los cordobeses buscaron y encontraron en el primer cuarto al pívot Kevin Schutte. El holandés anotó diez de los primeros doce puntos de su equipo hasta que su técnico, Gonzalo Rodríguez, lo mandó por primera vez al banquillo. Hasta por cinco puntos dominaron los locales en el cuarto inicial (17-12, minuto 9). Por 17-14 ganaba el Coto a la conclusión del minuto diez.

Un parcial de 0-5 de salida en el segundo cuarto le costó al Coto Córdoba verse por primera vez por detrás (17-19, minuto 12). Los puntos y las asistencias de Gonzalo Orozco devolvieron a los cordobeses la delantera (27-21, minuto 15). El Coto controlaba el rebote defensivo y recuperaba balones, lo que le permitía correr al contraataque. Así compensaba la falta de acierto en los triples, uno de trece en la primera parte. El hueco en el marcador creció hasta los nueve puntos (30-21, minuto 16). Tres pérdidas de balón le costaron al Coto ver a su rival a solo dos puntos (32-30, minuto 19). Por cuatro puntos vencía al descanso (34-30).

Gonzalo Orozco controla el balón en el duelo ante el Castillo de Gorraiz. / Antonio Raya

Un inicio trabado de tercer cuarto

Los dos conjuntos entraron de una manera discreta en el tercer cuarto. La pérdidas de balón y las malas selecciones de tiro se sucedían. Los cordobeses se mantenían por delante pero no podían ampliar su renta por su mala mañana desde la línea de tres puntos (1 de 17 en el minuto 26). Tantos fallos en los lanzamientos lo acabó aprovechando el conjunto navarro para situarse por delante (40-44, minuto 29). El Castillo de Gorraiz exprimía a los ocho jugadores con los que contaba, consiguiendo incluso igualar la lucha por el rebote. La mala racha desde el triple la cortó Alejandro Orozco anotando dos que situaron al Coto de nuevo por delante (46-44) a la finalización del tercer cuarto.

Los puntos de Potter dejaron al Coto otra vez por detrás en el partido, ya en el último cuarto (49-50, minuto 34). Los dos conjuntos no paraban de perder balones, sobre todo Potter, que acaparaba el balón en cada ataque. Los puntos de Gonzalo Orozco le dieron entonces aire a los locales (57-51, minuto 37). Los cordobeses acabaron derrotando a un rival más cansado en los minutos finales, víctima de su menor rotación. Un parcial de 11-1 terminó de decidir el choque.