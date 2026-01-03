El Villarreal recupera la pegada a costa de un Elche que pierde como local por primera vez

El Villarreal ha puesto fin a su mala racha de resultados con una victoria en el duelo autonómico ante el Elche, que no ha podido mantener su condición de invicto como local durante la presente temporada.

El equipo castellonense dejó encarado el duelo en los primeros 13 minutos, en los que anotó dos goles. El Elche reaccionó en el tramo final de la primera parte, en la que rozó el empate tras el tanto de Neto, pero en la segunda apenas generó peligro ante un rival que aprovechó los espacios para sentenciar.

El duelo se le puso de cara al Villarreal en los primeros minutos. Un robo de balón de Ayoze a Febas permitió al equipo de Marcelino articular un contragolpe que culminó Moleiro, a pase de Mikautadze, con un disparo cruzado que superó a Peña. Sin apenas tiempo para levantarse de la lona, el Elche, impreciso en la circulación de balón, fue castigado de nuevo por el Villarreal. Ahora fue Pépé el que asistió a Mikautadze para que el georgiano anotara el segundo tanto ante la salida del guardameta del equipo ilicitano.

En apenas un cuarto de hora, el Villarreal tenía el partido controlado, ya que el Elche, impreciso y desajustado en defensa, era incapaz de frenar la verticalidad de su rival. En pleno desconcierto local, Comesaña perdonó el tercer gol en una acción calcada al segundo tanto del Villarreal.

El Elche apeló a la posesión del balón y a la paciencia para recuperar las constantes vitales y poco a poco fue recuperando la confianza a costa de asumir cada vez más riesgos en defensa. La mejoría del Elche encontró su premio en el minuto 29, cuando Martim Neto culminó una larga jugada de ataque con un lanzamiento cruzado desde fuera del área al que no llegó Luiz Júnior.

Los jugadores del Villarreal celebran uno de los goles del conjunto amarillo. / EP

El Villarreal reaccionó al tanto local y rozó de nuevo el gol tras un disparo a la media vuelta de Ayoze que despejó Iñaki Peña en una gran intervención. La ocasión no descentró al Elche, que mantuvo el ritmo de remontada con un juego dinámico, llevando el balón de banda a banda a la espera de encontrar el hueco.

Neto, de cabeza, rozó el empate, como también Bigas, cuyo disparo colocado salió a centímetros del palo. El conjunto ilicitano embotelló en los últimos minutos en su área al Villarreal, aunque el equipo castellonense también tuvo su opción con un remate de Ayoze alto

Tras el descanso, el Villarreal dispuso de una ocasión inmejorable para aumentar su ventaja. Un grave error de Affengruber dejó solo a Mikautadze ante Peña, pero el georgiano, con todo el tiempo para decidir, optó por realizar una vaselina que se marchó por encima del larguero. El Elche se recuperó del susto y volvió a tomar el mando del juego, aunque sin crear ocasiones claras en el área del Villarreal, a excepción de un remate forzado de Mir que atrapó Luiz Júnior.

Ayoze Pérez disputa un balón con Marc Aguado. / EP

El derbi, sin el vértigo de la primera parte, entró en combustión tras una disputa entre Febas y Comesaña que el colegiado solucionó con varias tarjetas amarillas. El Villarreal, ahora con Gerard Moreno y Oluwaseyi en el campo, apostó por defender la ventaja y esperar la opción de sentenciar a la contra.

El Elche, pese a contar con el marcador y el crono en su contra, siguió apelando a la paciencia en busca de una jugada que le permitiera empatar, pero el Villarreal, cada vez con más espacios, aprovechó un balón al espacio para que Pedraza sentenciara el partido. El conjunto ilicitano, a diez minutos del final, ya no tuvo capacidad de respuesta para evitar la primera derrota como local ante un rival que dispuso incluso de varias ocasiones para ampliar su ventaja.

Ficha técnica

1 - Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber (Diaby, min. 60), Bigas; Álvaro Núñez (Josan, min. 78), Neto (Mendoza, min. 78), Febas, Aguado (Diangana, min. 70), Valera; Rafa Mir (Adam, min. 78) y Álvaro Rodríguez.

3 - Villarreal: Luis Júnior; Pau Navarro, Mouriño (Foyth, min. 79), Rafa Marín, Pedraza; Pépé (Cardona, min. 67), Comesaña, Parejo (Maciá, min. 75), Moleiro; Ayoze Pérez (Gerard Moreno, min. 67) y Mikautadze (Oluwaseyi, min. 75).

Goles: 0-1, m.6: Moleiro. 0-2, m.13: Mikautadze. 1-2, m.29: Neto. 1-3, m.82: Pedraza.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla a Germán Valera, Bigas y Febas por el Elche y a Ayoze, Comesaña y Cardona por el Villarreal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 20.078 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de los abonados del Elche fallecidos durante el año 2025.