El Salerm Puente Genil abre el año a domicilio ante el Deportiva Minera

El Salerm Puente Genil inicia el nuevo año competitivo lejos del Manuel Polinario. Los rojillos retoman la Segunda RFEF este domingo a las 12.00 horas con un exigente compromiso ante el Deportiva Minera, un rival directo en la clasificación, en el Estadio Ángel Celdrán de Llano del Beal. Un escenario distinto al habitual, pero con mucho en juego para ambos conjuntos en una tabla que sigue marcada por la igualdad.

El conjunto de Álvaro Cejudo llega a la cita con buenas sensaciones tras cerrar 2025 de forma positiva, en una racha de siete de los últimos nueve puntos en juego, consciente de que un nuevo triunfo en este primer compromiso del año podría suponer un paso importante para abandonar los puestos comprometidos y mirar hacia arriba con mayor ambición.

Cerrar bien el año para empezar mejor el nuevo

Porque el Salerm alcanzó el parón navideño con una dinámica que invita al optimismo. Su última comparecencia se saldó con un empate ante el Linares Deportivo (1-1), un resultado que dio continuidad a un tramo final de año sólido. Antes de ese empate, los pontaneses habían enlazado dos victorias consecutivas ante el Estepona (1-2) y el Almería B (1-0), sumando seis puntos vitales en su lucha por salir de la zona peligrosa.

Gracias a estos resultados, el equipo rojillo ocupa actualmente la decimotercera posición, en puestos de play out, con 22 puntos. La clasificación está tan comprimida que una victoria en este inicio de año permitiría a los de Álvaro Cejudo dar un salto significativo y reengancharse a la pelea por la zona media-alta. De hecho, tan solo tres puntos les separan del sexto clasificado.

No obstante, uno de los grandes retos pendientes sigue siendo el rendimiento lejos de casa. Los números a domicilio no acompañan, ya que el Salerm es el quinto peor visitante de la categoría, con solo dos victorias fuera del Manuel Polinario. Mejorar esa estadística se antoja clave para consolidar la reacción mostrada en las últimas jornadas.

Un Minera fuerte en casa

Enfrente estará un Deportiva Minera que vive una situación muy similar. Igualados a puntos con el Salerm, los cartageneros ocupan la décima posición en una clasificación extremadamente ajustada, donde cada jornada puede provocar cambios significativos.

El conjunto murciano llega a la cita con la moral algo tocada tras caer antes del parón navideño frente al Antoniano (1-0). Sin embargo, en las jornadas previas habían mostrado una versión competitiva, empatando con el CD Extremadura (2-2) y logrando un triunfo a domicilio ante el Atlético Malagueño (0-2).

Además, el Deportiva Minera se ha mostrado sólido como local. Es el sexto mejor equipo en casa, con un balance de cuatro victorias, tres empates y solo una derrota en los ocho encuentros disputados en su feudo.

Duelo directo para marcar el rumbo

El choque entre Deportiva Minera y Salerm Puente Genil, así, se presenta como un enfrentamiento directo con mucho más en juego que tres puntos. Ambos equipos comparten objetivos y necesidades, y saben que comenzar el año con una victoria puede marcar el tono del tramo decisivo de la temporada.

Para el Salerm, sumar lejos de casa supondría confirmar su mejoría y dar un golpe sobre la mesa en un campo complicado. Para el Deportiva Minera, hacerse fuerte como local sería la mejor forma de dejar atrás el último tropiezo y mantener su posición en la zona media.