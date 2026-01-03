Manuel Guillén del Castillo, presidente de ACAFDE: “Queremos asesorar al Gobierno de España en actividad física del deporte”

-Cuéntenos los motivos que le llevaron a crear la Academia de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España.

-Pues era una cuestión que llevaba estudiando desde el 2015, desde que entré en la Real Academia de Córdoba. Entonces, pensé que en una de las carreras que hice, la de Educación y Deportes en Madrid, pues había gente muy cualificada. Entonces, me planteé sacar una academia de corte nacional. De hecho, existimos justamente desde el 16 de abril del 2018. A partir de ahí, empezamos unos trámites importantes hasta llegar al Comité Olímpico Español. Creamos una comisión que elaboró unos estatutos y que reunió 160 apoyos nacionales e internacionales para la creación de esta academia. El dossier se presentó el 5 de junio del 2018 ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. A partir de ahí, lógicamente, hubo unas tramitaciones extraordinariamente complicadas, debido a cambios que hubo en la dirección del Ministerio de Deportes. Finalmente cogimos la vía del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Una vez que presentamos los estatutos ya quedamos constituidos oficialmente. Decidimos presentar la asociación oficialmente en Córdoba porque la ciudad había sido la cuna de esta academia. Hay que decir que ya los anteriores presidentes de la Real Academia de Córdoba me habían apoyado, además de la Universidad de Córdoba o la Diputación, que veían que esto era algo importante para España, porque es una academia nacional.

-¿Cómo fueron los primeros pasos de ACAFDE?

-Una vez creada empezamos a trabajar de una forma oficial, marcándonos unos objetivos, pues de que lo se trataba era de asesorar al Gobierno de España, de dirigirse al conjunto de instituciones del Estado y a organizaciones públicas y locales para hacerles sugerencias en relación a cualquier aspecto concerniente a la actividad física del deporte. También pretendemos emitir informes periciales de carácter científico, contribuir a fomentar y liderar el progreso de la investigación en la docencia y el mejor conocimiento del deporte como ciencia. También queremos participar en la evaluación de proyectos de investigación y docencia y en proyectos de cooperación en materia físico-deportiva. Igualmente queremos desarrollar programas de fomento intercultural e interdisciplinario con otras academias culturales españolas. De la misma forma nos gustaría contribuir e impulsar el mantenimiento del patrimonio documental y bibliográfico de las ciencias, actividades físicas y del deporte. También queremos elaborar y actualizar publicaciones y difundirlas y promover candidatos a premios nacionales e internacionales, todo ello asesorando e informando a sociedades y fundaciones y entidades públicas relacionadas con el mundo de la educación física y el deporte.

Guillén del Castillo, en Córdoba. / CÓRDOBA

-¿Cuándo van a desarrollar los objetivos fundacionales de la nueva entidad?

-Ahora estamos en la fase de difusión y publicidad a los distintos ámbitos nacionales e internacionales. En Madrid la presentaremos en febrero del próximo año a la prensa nacional. También vamos a nombrar nuevos académicos y académicas. La página web está a punto de salir a la luz, para así informar de todo lo que se ocurra alrededor de la academia, así como de todos los trabajos de investigación y científicos que publiquen sus miembros. Nuestra intención es la de celebrar en Córdoba el primer congreso nacional en el último cuatrimestre del 2027.

-¿Qué motivos le llevaron a crear esta entidad de una manera definitiva?

-Por la necesidad de conseguir la unidad, la tolerancia y el respeto, esto que tanto vemos en los partidos de fútbol, el respeto al deporte y a la tolerancia. Como presidente electo y fundador que soy informo de este logro para la ciencia, la actividad física y el deporte de España y ciencias afines. Quiero señalar que no es una academia cerrada para licenciados, doctores en educación física, profesores titulares y catedráticos, sino que lo es también, para gente que se dedique al derecho deportivo, la medicina en el deporte o la psicología, la sociología o la filosofía relacionada con el deporte. Con todas estas asociaciones e instituciones que hablan y estudian y les interesa el deporte estamos trabajando, además con un grado de participación extraordinaria. Es por ello una academia global, abierta, que lo que busca es la unidad, la tolerancia, el respeto y la educación en el deporte en nuestro país.

-¿Quiénes dirigen la academia en estos momentos?

-Ahora mismo hay una junta gestora compuesta por el presidente, yo mismo, una vicepresidenta, un secretario general, un interventor, una asesora de comunicación y seis vocales. Somos once las personas que estamos trabajando en conocer y dar a conocer lo que es la actividad física del deporte en España, su momento actual y lo que podemos hacer por ella. Es una institución para el pueblo español, para que haya un sitio donde reclamar e informarse sobre cualquier cuestión relacionada con la actividad físicodeportiva.

-¿Qué puede darle esta nueva entidad a Córdoba?

-Nosotros llevamos más de diez años haciendo cursos o ciclos de conferencias todos los años. Este año empezamos uno más a través del Círculo de la Amistad. Nos hemos puesto en manos de esta prestigiosa institución cordobesa para difundir la cultura de la salud y el deporte. Además, hemos hecho cuatro incursiones a centros escolares para hablar de valores del deporte. Hemos ido, por ejemplo, a La Salle, el Góngora o el Ahlzahir. Eso se lo estamos dando a Córdoba desde hace diez años. Los ciclos de conferencias los empezamos con mucho éxito con los alumnos que van a ingresar en la universidad. Son acciones propias que me estoy encargando de realizar con la ayuda de otras personas. De Córdoba me voy a llevar a tres personas muy importantes a lo que es la academia, dos catedráticos y un profesor titular de universidad. Necesitamos que Córdoba nos ayude en todas estas acciones que estamos llevando a cabo y que benefician a la ciudad. Por eso he elegido a un catedrático de Derecho, un especialista en Derecho Deportivo, a un sociólogo y a un profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación. Para entrar en esta academia hay que ser doctor como mínimo y contar con un currículum importante. Ya digo que Córdoba se seguirá beneficiando, lo que no es nuevo. A partir de la presentación oficial se hará más hincapié en ello.

-¿Cuáles son los apoyos que tiene en Córdoba?

-Para empezar quiero indicar que llevamos once años trabajando con el apoyo de la Diputación con unas subvenciones importantes. Además, en el Ayuntamiento ya tengo preparada una entrevista para hablar de cuestiones relacionadas con el congreso nacional que queremos llevar a cabo en Córdoba.

-¿Cuáles son las cuestiones que deben mejorar las instituciones públicas españolas en su trabajo a favor del deporte?

-Pues en todo lo relacionado con el asesoramiento. Queremos que pregunten a nuestra academia sobre temas de actividad física y deportiva en cualquier ámbito de acción, organización, dirección o montaje de eventos. Nosotros contaremos con un personal cualificado para asesorar, no solo a la Universidad de Córdoba, porque tenemos previsto llegar a todas las universidades españolas. Desde las universidades queremos ser un foco de atención en cada una de las provincias. Queremos ayudar a corregir defectos de pronunciación en la terminología deportiva. Por ejemplo, se habla de la palabra precalentamiento cuando no existe. Hay que defender también a los profesionales de Educación Física. Tenemos el Colegio Nacional, el COPLEF, que es el colegio de los colegios, cuya sede está en Madrid. Queremos apoyar al máximo la profesión del licenciado en Educación Física, del maestro en Educación Física, del especialista en Educación Física. Nuestra entidad quiere luchar contra el intrusismo, porque altruistas hay muchos, pero intrusos hay bastantes más. Los posibles intrusos son gente no titulada que pretende dirigir, aconsejar, preparar, difundir de su manera personal la actividad física. No digo que los preparadores físicos o entrenadores personales no estén cualificados, porque eso habría que significarlo. Es decir, usted está cualificado para ser un entrenador personal, demuéstrelo, enseñe su titulación. La pregunta es si en los centros públicos, gimnasios, etcétera, o centros privados, si el personal que da ahí clases de educación física está cualificado. El médico no puede ejercer si no está colegiado, el abogado no puede ejercer si no está colegiado. Esto es fundamental. Ahí estará la academia para denunciar estos casos al Colegio de Profesores de Educación Física y Deportes, con el que tenemos un convenio, para tratar de evitar el intrusismo, que no el altruismo. Ya se sabe el dicho de que de fútbol y medicina, todo el mundo opina. Bueno, pues en temas de educación física, hay que saber quién es el que opina, dónde está cualificado y dónde ha empatado, como decimos nosotros.

-¿De qué cuestiones les gustaría asesorar más a las instituciones públicas?

-Nos interesa que las personas que ejerzan la actividad física estén absolutamente bien cualificadas y dignificadas. O sea, velamos por la salud de las personas, porque si el profesional de la actividad física y del deporte no ha recibido la formación adecuada, estamos provocando que haya un peligro inminente, con toda la buena voluntad que pueda poner. Queremos que las personas que reciban esta información física y deportiva estén en buenas manos.