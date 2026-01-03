La jornada en Tercera | El Pozoblanco, Córdoba B y Lucena buscan abrir el año con una victoria

El Grupo 10 de Tercera RFEF retoma la competición con una jornada cargada de alicientes y enfrentamientos determinantes para los equipos cordobeses. Tras el parón navideño, el CD Pozoblanco se enfrentará en casa al Chiclana, el Córdoba CF B se verá las caras con el San Roque de Lepe y el Ciudad de Lucena afronta un choque directo contra el Cádiz B. Todos en una intensa matinal que arrancará desde las 12.00 horas de este domingo.

CD Pozoblanco - Chiclana (domingo, 12.00 horas)

El CD Pozoblanco regresa a la competición con la necesidad de cambiar una dinámica que se ha prolongado más de lo deseado. El conjunto de Alberto Fernández acumula ya siete jornadas sin conocer la victoria, desde el triunfo logrado ante el Sevilla C (3-2), y cerró el año con un empate frente al Conil (1-1) que no fue suficiente para frenar su caída en la clasificación. A ese resultado se suman tres derrotas consecutivas ante el Atlético Central (1-2), el Utrera (2-1) y el Dos Hermanas (3-4), una secuencia que ha llevado a los pozoalbenses hasta la undécima posición con 20 puntos, obligándolos a reaccionar cuanto antes.

Enfrente estará un Chiclana que llega en un momento más estable y con sensaciones positivas. El conjunto gaditano se impuso en la última jornada al San Roque de Lepe (1-0), un triunfo que reforzó su confianza tras haber firmado previamente un empate ante el Castilleja (1-1) y una victoria frente al Coria (2-1).

San Roque de Lepe - Córdoba CF B (domingo, 12.00 horas)

Arrancar el nuevo año con buen pie es el objetivo que también se marca el Córdoba CF B en su visita al San Roque de Lepe. El filial blanquiverde llega a esta primera cita de 2026 con la intención de dejar atrás el tropiezo sufrido en la última jornada ante el Castilleja (0-2) y recuperar sensaciones tras un tramo algo irregular. Antes de ese encuentro, los de Gaspar Gálvez habían firmado un empate frente al Coria (1-1), una victoria convincente ante el Ceuta B (3-0) y una derrota contra el Tomares (1-2). Con 22 puntos y situados en la novena posición, los cordobesistas buscan un triunfo que les permita volver a mirar hacia la zona alta.

El San Roque de Lepe comparece en un contexto muy similar, también con la necesidad de reencontrarse con los tres puntos tras cerrar el año con derrota ante el Chiclana (1-0). El conjunto onubense ocupa la décima plaza con 21 y había enlazado previamente una racha positiva de tres triunfos consecutivos frente al Conil (1-0), el Atlético Central (1-3) y el Utrera (2-1).

Ciudad de Lucena - Cádiz B (domingo, 12.30 horas)

El Estadio Ciudad de Lucena acoge este fin de semana un duelo de máxima relevancia en la zona alta de la clasificación. El conjunto lucentino llega tras firmar dos empates sin goles consecutivos frente al Tomares y el Bollullos, resultados que le han permitido mantenerse en la tercera posición con 27 puntos y seguir muy cerca de los puestos de cabeza. Antes, los de Antonio Jesús Cobos habían sumado una victoria ante el Sevilla C (1-0) y otro empate frente al RB Linense (0-0), consolidando una línea de resultados marcada por la solidez. Además, el factor campo vuelve a jugar un papel determinante, ya que el Ciudad de Lucena continúa invicto como local y se mantiene como el mejor anfitrión de la categoría.

Enfrente estará un Cádiz B que llega como segundo clasificado con 29 puntos y dispuesto a defender su posición en un choque directo por la zona de privilegio. El filial amarillo viene de lograr una victoria de peso ante el Bollullos (3-0), aunque en sus compromisos anteriores encajó dos derrotas consecutivas frente al Sevilla C (2-1) y el Linense (0-4), resultados que frenaron su progresión. Con ambos equipos separados por solo dos puntos, el encuentro se presenta como una oportunidad para medir fuerzas, ajustar aspiraciones y marcar territorio en la pelea por las primeras plazas.