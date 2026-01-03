Éxito del documental del CD Pozoblanco con motivo de los actos del Centenario

Llovía a las doce del mediodía en Pozoblanco. La gente se agolpaba en la puerta del Cine Pósito. Era el primer acto del Centenario del club: la proyección del documental: ‘Los años de gloria del Pozoblanco’. Y se vivieron momentos emocionantes en la llegada de las antiguas leyendas del club. Iban llegando Rojas, Coco, Prieto, Nino, Márquez, Moreno o Redondo, entre muchos otros. Parecía que se retrocedía más de cuarenta años para recordar el ascenso del Pozoblanco a Tercera División.

Más de 250 personas, entre directivos, presidentes, jugadores, autoridades y socios que se inscribieron en plazo, disfrutaron de un acto en el que intervinieron el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello; el presidente del club, Sergio Galán; y el presidente de la comisión, Pablo Lozano. Todos destacaron que un club centenario como el Pozoblanco tenía que celebrarlo a lo grande y enseñarlo a los que vienen después. Detrás de ese trabajo, tres personas claves en la Comisión Deportiva: Pedro Luque, Juanele y Nino.

En el documental se habló del antiguo campo de albero, donde doblegaron las rodillas grandes equipos, el partido de Copa del Rey con el Córdoba CF, el mediocampo del Pozoblanco y la figura del club, Coco. El fútbol en Pozoblanco en los años ochenta era una pasión sin freno. El club y la ciudad han sabido conservar la nostalgia de su fútbol. En los bares de la localidad había, en casi en todos, una foto de la Virgen de Luna y otra del Pozoblanco. Se hablaba de fútbol en cualquier rincón de la comarca, de cuando se le ganó al Córdoba, al Betis y al Sevilla. Los jugadores eran ídolos en unos tiempos en los que el fútbol era el único deporte que había.

La inauguración del museo del club

Después de la proyección del documental de Emilio Gómez e Inés Villanueva, se inauguró el Museo del club en el que aparecen fotos, vídeos, carteles, botas de estos cien años. El director del museo es Antonio Arévalo. El presidente de la comisión, Pablo Lozano, indicó que “el documental y el museo son dos piezas maravillosas que ponen a las claras la grandeza del club”.