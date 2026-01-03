El Coto Córdoba regresa a la Liga con la misión de salir de su crisis de resultados

El Coto Córdoba de Baloncesto regresa hoy a la Liga en la Segunda FEB con un partido ante el Castilo de Gorraiz Valle de Egües. El encuentro tendrá lugar a las 12.00 horas en Vista Alegre. Elías Calvillo y Juan Antonio Expósito dirigirán el encuentro.

El conjunto blanquiverde ejercerá de favorito en el choque, a la vista del rendimiento ofrecido por un equipo y otro en lo que se lleva de temporada. Mientras los cordobeses han ganado nueve de sus doce partidos, los navarros acumulan unos números opuestos, pues han vencido únicamente en tres de sus doce duelos. Curiosamente, han sumado más triunfos como visitantes (2) que como locales (1).

Los jugadores que entrena Gonzalo Rodríguez afrontan el envite con la misión de sumar una victoria convincente, sobre todo tras perder tres de sus últimos cuatro partidos. Además, quieren regalar un triunfo a sus aficionados, ya que en su último enfrentamiento como locales cayeron por un claro 62-87 ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

Alejandro Rodríguez busca un pase. / Víctor Castro

Una lesión clave

El Coto ha acusado la lesión del pívot Kevin Schutte. En su ausencia, el bloque cordobés ha sufrido en la lucha por el rebote, lo que han aprovechado sus rivales. Con el holandés recuperado, los de Gonzalo Rodríguez deben imponer la mayor profundidad de su banquillo para superar a un rival llamado a luchar por la permanencia.

Mientras, la entidad que preside Rafael Blanco peina el mercado a la búsqueda de un pívot que le permita reforzar el juego interior. A este jugador lo llevan buscando desde septiembre. Tienen hasta el 28 de febrero para encontrarlo, ya que entonces quedará cerrado el mercado de fichajes.

El Coto Córdoba ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda al encuentro. Incluso ha organizado en los últimos días una firma de autógrafos que ha contado con la presencia de varios componentes de la plantilla.

Rafael Blanco: "Lo que necesitamos es que la gente siga apoyándonos"

Blanco ha declarado que “es un partido muy importante para nosotros, para demostrar que seguimos creciendo y trabajando. Lo que necesitamos es que la gente siga apoyándonos. Es fundamental que el público venga a Vista Alegre, que disfrute del baloncesto que hace el Coto Córdoba, para que vea que estamos comprometidos con el futuro del baloncesto en nuestra ciudad".

Gonzalo Rodríguez: "El partido más importante siempre es el siguiente"

Gonzalo Rodríguez ha recalcado que “tenemos a todo el mundo con muchas ganas de continuar dando pasos adelante, de seguir creciendo, individual y colectivamente, para así pelear por los objetivos que nos hemos propuesto. El partido más importante siempre es el siguiente, y ese es el que nos toca ahora. Además, lo jugamos en casa, frente a nuestra afición, que es esencial para nosotros. Representar el baloncesto en Córdoba es la base de este proyecto, y para ello necesitamos ofrecer un buen espectáculo deportivo”.