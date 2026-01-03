El balance de las carreras populares en el 2025: un crecimiento en la participación imparable

El atletismo popular cordobés finalizó el año 2025 en el mejor momento desde la llegada de la pandemia del Covid-19. Los corredores volvieron en masa a las pruebas y se notó en las estadísticas. El crecimiento con respecto al pasado año fue del 12,1%, un ascenso importante en un solo año, el mayor desde el 2013, quitando los años del Covid-19, el 2020 y el 2021.

Los fríos números reflejan la mejoría del atletismo en ruta, uno de los emblemas del deporte de la provincia, pues Córdoba es una de las provincias con más pruebas a lo largo de cada año. Hay que reseñar, sin embargo, que todavía no han regresado un 20% de los atletas que participaron en los mejores años, entre 2014 y 2017.

El circuito provincial inició el año con 58 carreras en el calendario. Un toral de 54 fueron la que se celebraron a la conclusión del 2025, al suspenderse las previstas en Fuente Obejuna, Villanueva de Córdoba, Montoro y Encinas Reales. El circuito recuperó a la Subida a Las Ermitas, no así a la Media Maratón de Córdoba,que siguió fuera del circuito. Los datos de la principal carrera de la provincia han sido añadidos en este reportaje, pues hasta el 2023 formó siempre parte de los circuitos. No contar con sus números habría cambiado totalmente la valoración estadística del año, debido a su alto número de participantes.

Salida de la pasada edición de la Media Maratón de Córdoba. / Manuel Murillo

Un crecimiento espectacular

Durante el 2025 corrieron una media de 520,5 atletas en las pruebas disputadas en la provincia. Como en el 2024 lo hicieron 457,7, ha mejorado en un 12,1%. Por tanto se ha acercado un poco más a las cifras del mejor año, la temporada del 2015, en la que participaron 648,6 corredores populares de media por cada prueba. La cifra total de corredores alcanzó los 28.108 deportistas, la mejor de los últimos cinco años, si bien todavía lejos de los 40.147 del 2017, el mejor en este apartado estadístico.

Varias de las carreras con más tradición batieron su récord de participación, entre ellas la Ruta de la Miel (1.435), la Los Califas 10K (1.197), la San Silvestre Cordobesa (1.524), la Memorial Joaquín Sánchez (680) o la Benéfica Fuente Palmera (337), entre otras. El atletismo ha recuperado parte de su fuerza de antaño y se ha ido notando semana a semana.

Una de las mejores noticias del año llegó con el significativo ascenso de la Media Maratón de Córdoba, la carrera más importante de cada año. De los 5.212 atletas en meta del 2024 se pasó a los 5.989 del 2025, y eso que llovió. El crecimiento fue del 13%. Además, la cifra de 1.367 mujeres en la meta le permitió ser la carrera con más presencia femenina del año, lo que no ocurría desde hace bastantes, superando incluso a citas puramente femeninas como la Pink Running (1.069) o la Carrera de la Mujer (724). Curiosamente, también a la Pink Running le afectó la lluvia. Igualmente cabe destacar la mejora de la Nocturna Trotacalles, pues pasó de los 1.800 corredores del 2024 a los 2.181 del 2025, un 17,5% más.

La Ruta de la Miel, la carrera de base con más participantes

Durante el 2025 no tuvo lugar la carrera que cada año reunía a más corredores menores de 18 años, la Urbana de Lucena. En su ausencia, la prueba con más corredores de base fue la Ruta de la Miel (407), seguida de la Trinitarios (361) y la Memorial Joaquín Sánchez (302). La presencia femenina se mantuvo estable un año más, pues desde el 2015 se ha movido siempre entre el 28 y el 30%. Jesús Alguacil fue el líder incontestable del año al sumar 15 victorias, y eso que no empezó a ganar hasta junio. La jienense Lola Chiclana fue la mejor en mujeres al sumar cinco triunfos.