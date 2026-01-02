Éxito del torneo Futuras Promesas de baloncesto femenino 3x3

Las instalaciones de la IDM Margaritas acogieron con gran éxito el Torneo 3x3 Femenino Futuras Promesas, organizado por el Campus Futuras Promesas. La jornada se desarrolló en horario de mañana y reunió a más de un centenar de jugadoras, distribuidas en más de veinte equipos, abarcando todas las categorías, desde minibaske hasta la sénior, lo que convirtió el torneo en un evento representativo del baloncesto femenino.

Bajo la coordinación de Javier Moyano, presidente del Campus Futuras Promesas, el torneo transcurrió con normalidad y una destacada organización, ofreciendo a las participantes un entorno competitivo y deportivo adecuado, con la presencia de árbitros que garantizaron el correcto desarrollo de los encuentros.

Desde la organización se realizó una valoración muy positiva del evento, tanto por el nivel deportivo mostrado, como por la excelente respuesta de las jugadoras y del público asistente. Los responsables del Campus Futuras Promesas quieren agradecer especialmente el apoyo de las familias, así como la colaboración de las entidades y empresas colaboradoras, con mención especial a los patrocinadores Layma Constructora, Comedus Distribución y Gestores Deportivos S.C., cuya implicación ha sido clave para la celebración del torneo.

La próxima actividad

El Torneo 3x3 Femenino Futuras Promesas ha reforzado el compromiso de la entidad organizadora con la promoción del baloncesto femenino, el deporte base y la creación de espacios de convivencia y competición, con la intención de seguir dando continuidad a este tipo de iniciativas en el futuro. La siguiente actividad programada es el campus de verano de baloncesto femenino, del 23 al 28 de junio de 2026.