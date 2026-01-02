Baloncesto
Éxito del torneo Futuras Promesas de baloncesto femenino 3x3
Más de un centenar de jugadoras participan en la actividad que se celebra en Margaritas
Las instalaciones de la IDM Margaritas acogieron con gran éxito el Torneo 3x3 Femenino Futuras Promesas, organizado por el Campus Futuras Promesas. La jornada se desarrolló en horario de mañana y reunió a más de un centenar de jugadoras, distribuidas en más de veinte equipos, abarcando todas las categorías, desde minibaske hasta la sénior, lo que convirtió el torneo en un evento representativo del baloncesto femenino.
Bajo la coordinación de Javier Moyano, presidente del Campus Futuras Promesas, el torneo transcurrió con normalidad y una destacada organización, ofreciendo a las participantes un entorno competitivo y deportivo adecuado, con la presencia de árbitros que garantizaron el correcto desarrollo de los encuentros.
Desde la organización se realizó una valoración muy positiva del evento, tanto por el nivel deportivo mostrado, como por la excelente respuesta de las jugadoras y del público asistente. Los responsables del Campus Futuras Promesas quieren agradecer especialmente el apoyo de las familias, así como la colaboración de las entidades y empresas colaboradoras, con mención especial a los patrocinadores Layma Constructora, Comedus Distribución y Gestores Deportivos S.C., cuya implicación ha sido clave para la celebración del torneo.
La próxima actividad
El Torneo 3x3 Femenino Futuras Promesas ha reforzado el compromiso de la entidad organizadora con la promoción del baloncesto femenino, el deporte base y la creación de espacios de convivencia y competición, con la intención de seguir dando continuidad a este tipo de iniciativas en el futuro. La siguiente actividad programada es el campus de verano de baloncesto femenino, del 23 al 28 de junio de 2026.
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El primer día del año llega con calma a Córdoba ante la inminente lluvia: estos son los días de paraguas según la Aemet
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- Los primeros bebés del año 2026 en Córdoba se llaman Diego y Elena
- El Ayuntamiento de Puente Genil estudia acudir a los tribunales para recurrir su exclusión definitiva de los fondos EDIL
- La Nochevieja se crece en Córdoba: último tardeo del año a pesar del frío
- Agua y basura suben de precio, pero la bombona y el transporte darán un respiro en Córdoba
- Las cabalgatas de los barrios de Córdoba: los Reyes Magos visitan Ciudad Jardín, la Viñuela y Santa Rosa