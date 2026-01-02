El CD Pozoblanco cumple 100 años e inicia los actos de su centenario

El CD Pozoblanco cumplirá durante el 2026 cien años de fútbol. Bajo el lema ‘Un siglo, una pasión’, este viernes se presentaron una serie de actividades programadas por los miembros de la Comisión Pro Centenario del CD Pozoblanco, presidida por Pablo Lozano.

La primera actividad llegará este sábado con la proyección del primer documental de los seis que serán emitidos en el Cine Pósito de Pozoblanco, dirigido por Emilio Gómez e Inés Villanueva. La primera entrega será ‘Los años gloriosos del Pozoblanco, el ascenso a Tercera dos décadas después’. Después de la proyección del documental, se inaugurará el Museo de Fútbol Cien años de Historia en la antigua Casa de la Viga. También, a lo largo del año, se llevarán a cabo muchas actividades, jornadas conducidas por Javier Moreno y Pablo Castro. Igualmente habrá muchos partidos de fútbol, tendrá lugar la presentación del libro de la historia de club, escrito por Julia López, y varios homenajes. La Gran Gala Centenaria del Club pondrá fin a los actos conmemorativos.

La puesta de largo de un año repleto de actos

La presentación de los actos del centenario contó con la presencia de Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco; Pablo Lozano, presidente de la Comisión del Centenario; Sergio Galán, presidente del club; y Antonio Arévalo, director del museo del club vallesano. Durante el acto se destacó la gran labor que han hecho los llamados tres mosqueteros del club: Pedro Luque, Nino y Juanele, que llevan trabajando en este proyecto desde hace mucho tiempo. Para este sábado están agotadas todas las entradas del Cine Pósito para la emisión del primer documental de centenario del club que es un canto al amor al fútbol.