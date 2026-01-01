Ciclismo
Protagonismo cordobés en la Vuelta a Andalucía: Pozoblanco se une a Montoro y Lucena
La localidad vallesana será el 21 de febrero la sede de la meta de la penúltima etapa
La próxima edición de la Vuelta a Andalucía, que tendrá lugar del 18 al 22 de febrero, contará con un importante protagonismo cordobés. Tras conocerse que Lucena recibirá la meta de la última etapa y Montoro la salida de la penúltima, ahora se ha sabido que Pozoblanco ejercerá de sede de la jornada que arrancará en Montoro, la prevista para el 21 de febrero.
La etapa Montoro-Pozoblanco constará de 166 kilómetros, con el Alto de Españares, de segunda categoría, como principal dificultad montañosa. Los ciclistas pasarán por Venta del Charco, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Torrecampo, Dos Torres, El Guijo, Pedroche y Añora antes de terminar en Pozoblanco. La capital del Valle de Los Pedroches repetirá como meta de una etapa. El pasado año venció en esa etapa el noruego Alexander Kristoff.
La última etapa, que se celebrará el 22 de febrero, arrancará en La Roda de Andalucía (Sevilla), para concluir en Lucena tras 167 kilómetros. El triunfo en la etapa podría decidirse en las dos ascensiones al Alto de la Primera Cruz, de segunda categoría. El pelotón atravesará las localidades cordobesas de Puente Genil, Montalbán, La Rambla, Fernán Núñez, Montilla –donde habrá una meta volante-, Aguilar de la Frontera y Monturque.
Lucena, una sede clásica de la ronda andaluza
Será la cuarta ocasión en la que Lucena reciba una meta de la ronda andaluza, lo que no ocurría desde el 2015, entonces con triunfo del gaditano Juanjo Lobato. Anteriormente vencieron Marcelino García (1998), Pascual Llorente (2003) y Alejandro Valverde (2012).
