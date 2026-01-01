El gran resultado de Fátima Ouhaddou en Madrid: la aguilarense es la tercera española en la San Silvestre Vallecana

La atleta aguilarense Fátima Ouhaddou cerró el 2025 firmando una actuación destacada en la San Silvestre Vallecana, ya que concluyó en la quinta plaza y tercera entre las españolas. La carrera finalizó con las victorias de la palentina Marta García y del keniano Geoffrey Kamworo.

La vigente campeona de la Media Maratón de Córdoba corrió siempre cerca del grupo de las elegidas en la San Silvestre más importante de España, una prueba que además cuenta con el sello de la federación internacional (World Athletics). La cordobesa entró en la meta quinta y tercera entre las españolas con un crono de 31.58 minutos. De esta forma mejoró el puesto (octavo) y el tiempo (32.22) de la pasada edición.

El triunfo femenino lo consiguió Marta García por segundo año consecutivo. La palentina venció con la mejor marca nacional de un 10.000 en ruta, que tenía desde el pasado año en esta misma prueba con un tiempo de 31.19 minutos, dejándolo ahora en 31.11. El podio lo completaron la holandesa Diane Van Es con 31.18 y la también palentina Carla Gallardo con 31.25. Cuarta concluyó la finladesa Nathalie Blomkvist con 31.56, cuatro segundos por delante de la cordobesa.

Marta García, tras revalidar su título en la San Silvestre Vallecana. / Kiko Huesca / Efe

Kamworo logra un triunfo de prestigio

El triunfo masculino se lo llevó el triple campeón mundial de media maratón y doble ganador del maratón de Nueva York, el keniano Geoffrey Kamworo, con 27.40 minutos, seguido de dos españoles, Jesús Ramos (27.56) y Aarón Las Heras (28.00).

La San Silvestre Vallecana ha contado en esta edición con más de 40.000 participantes, lo que le ha consolidado como una de las carreras del 31 de diciembre más importantes del mundo.