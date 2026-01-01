El gran momento de Pablo Tamba: el pontanés bate el récord cordobés de rebotes en la NCAA-1

El ala-pívot cordobés Pablo Tamba sigue destacando en su último año en la NCAA-1, la máxima categoría del baloncesto universitario estadounidense. El pontanés ha batido el récord de rebotes en un partido al irse hasta 15 en la victoria de Louisiana State (LSU) ante Southern Miss por 90-62, duelo en el que aportó también 9 puntos en 25 minutos.

Tamba poseía el anterior récord con 11, desde el 9 de enero del pasado año, logrado en el partido de su anterior equipo, UC Davis, ante Fullerton. El jugador formado en el CB Puente Genil, CB Ciudad de Córdoba y el Unicaja Málaga ha alcanzado por tercera vez en esta temporada la cifra de al menos diez rebotes. En dos ocasiones ha llegado a la decena en puntos y rebotes (doble doble).

Sus números con LSU

El jugador de Puente Genil promedia 6,9 puntos y 7,3 rebotes en 24 minutos. Su equipo ocupa el tercer lugar en la Conferencia Sureste con un balance de victorias y derrotas de 12-1, igualado con Georgia y a un triunfo del líder, Vanderbilt (13-0).