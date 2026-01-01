El Cajasol Ángel Ximénez pone fin a la etapa de Paco Bustos al frente del banquillo y perfila la llegada de un nuevo técnico

El Cajasol Ángel Ximénez ha tomado la decisión de poner fin a la etapa de Paco Bustos al frente de su banquillo. Así se lo ha comunicado al entrenador cordobés. El propio técnico ya se ha despedido incluso de los jugadores que entrenaba hasta hace unos días.

La entidad que preside Mariano Jiménez se encuentra precisamente en estos momentos cerrando las negociaciones para incorporar un nuevo entrenador, con el objetivo de que esté entrenando en Puente Genil el próximo 8 de enero, el día previsto para el regreso al trabajo tras el descanso navideño. De esta forma dispondría de un mes para trabajar con la plantilla sin partidos oficiales. El regreso a la competición llegará el fin de semana del 7-8 de febrero con el partido de liga que los pontanos jugarán en el Alcalde Miguel Salas ante el Fraikin Granollers. Incluso este mismo viernes, 2 de enero, podría comocerse el nombre del nuevo entrenador.

Paco Bustos da instrucciones en un tiempo muerto. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Los resultados y la mala imagen ante el Cangas condenan al cordobés

La destitución de Bustos ha llegado como consecuencia de los malos resultados cosechados en la recta final de la primera vuelta, saldada con seis derrotas consecutivas. La mala imagen mostrada en la segunda parte del último duelo año, finalizado con una derrota por 28-34 ante el Cangas Frigoríficos del Morrazo, acabó por convencer a los responsables del club pontano de que había que apostar por un cambio en el puesto de entrenador. El Ángel Ximénez terminó la primera vuelta con diez puntos, los peores números de este equipo en la primera mitad de la temporada desde la llegada de Bustos en el verano de 2019.

Bustos se va del club pontanés como el entrenador con más partidos dirigidos en la Liga Asobal (184) y con mejor porcentaje de puntos ganados, un 42,9%. También con el cordobés consiguió el Cajasol Ángel Ximénez la mejor posición en la Liga, la octava plaza conquistada en las temporadas 19-20, 20-21 y 22-23.

Los puestos más discretos llegaron precisamente en las dos últimas campañas (23-24 y 24-25) al finalizar en la duodécima posición y tener que esperar hasta la última jornada para asegurar la permanencia. Además ha sumado cinco títulos de la Copa de Andalucía (2020, 2021, 2022, 2023 y 2025) y ha disputado dos fases finales de la Copa del Rey (2021 y 2022).